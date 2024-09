BNG y EU censuran el “branqueamento” de las armas en los actos de la Brilat y hablan de “adoctrinamento”

El Bloque Nacionalista Galego y Esquerda Unida de Vilagarcía han criticado duramente el acto cívico-militar de la Brilat que se celebró el sábado en la ciudad y en la que –además de la jura de bandera de casi un centenar de personas– se mostraron carros de guerra y armas ante niños y adultos. Los nacionalistas lamentan que el acto “derivase nun verdadeiro parque temático que, alén de ocasionar un caos circulatorio na cidade, servise de escusa para realizar labores de adoutrinamento entre menores de idade”. Y es que eran los propios militares los que les mostraban a los pequeños el manejo de armas así como, dice el BNG, “aleccionándoos nas bondades de entrar no Exército”.



El Bloque cree que es “contraditorio” que los poderes públicos “defendan nos diferentes currículos do ensino obrigatorio a educación e a paz e o entendemento entre os pobos e, ao mesmo tempo, dende o Ministerio de Defensa se invite a nenos e nenas a comprobar que se sente ao sentar aos mandos dun canón ou apuntando cun fusil de asalto a un obxectivo”. Declara el Bloque que este tipo de actos no contribuyen en nada, sobre todo en un escenario bélico internacional con las guerras de Ucrania y el genocidio de Gaza activas. “Deste xeito normalízanlle ás crianzas que a guerra é algo inevitable e que é un deber patriótico participar nela, tirando por terra décadas de educación para a paz na que teñen traballado moitos profesionais do ensino”.



Críticas al gobierno local

Por su parte el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, apunta a la responsabilidad del gobierno local en el acto, dado que sí asistió tanto el alcalde, Alberto Varela, como otros concejales del PSOE. El izquierdista habla de “branqueamento das armas” y señala que “esperabamos que un goberno de esquerdas se esforzase por promover en Vilagarcía a cultura da paz, a solidariedade e sobre todo a non confrontación”. Entienden que “esta semana mostraron a súa falla de compromiso promovendo un modelo militar que provoca sufrimento e desigualdade en todo o mundo”. Recuerda EU que este tipo de “desvaríos están fortemente contestados por organismos internacionais por contravir os intereses dos menores, ademais de banalizar a guerra e as actividades armadas cando o discurso dende o progresismo debe ser o contrario a estas actividades xa que nin as armas educan nin a guerra é un xogo”. Esquerda Unida exige al gobierno local que cese en este tipo de prácticas si estas se realizan en el futuro y que tengan que ver con cuestiones militares con niños.