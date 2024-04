El BNG exige la devolución del dinero que el personal de limpieza perdió en la huelga

El BNG de Vilagarcía presentó un ruego en el último pleno para instar al gobierno local a que reclame a Urbaser el importe de las horas descontadas al personal durante el tiempo que estuvo este en huelga. Los nacionalistas entienden que esa huelga supuso un "sacrificio para este colectivo, xa de por si precarizado". Dice el BNG que las administraciones -en este caso el Concello como principal contratista- "non só debería apoiar as reivindicacións das traballadoras, senón que deberían contribuír para que estas empresas que acadan beneficios disparados a conta do labor das traballadoras deberían estar controladas". De ahí que inste a Ravella a exigir a Urbaser la devolución del importe descontado.