El BNG insiste en la necesidad de liberar la desembocadura de O Con para prevenir las inundaciones

El BNG de Vilagarcía insiste en liberar la desembocadura del río de O Con como medida urgente para prevenir posibles inundaciones. Los nacionalistas liderados por Xabier Rodríguez creen que la obra que Augas de Galicia está realizando en Fexdega para dotar al entorno de tanques de tormenta no será suficiente para “ancorar o caudal límite do río do Con e, polo tanto, debe abordarse a esixencia urbanística de proxectar unha desembocadura a ceo aberto, cun proxecto hidráulico que elimine os obstáculos actuais”.



El Bloque entiende que en situación de menos lluvia los tanques cumplirán una correcta función, pero creen que “a previsión eficiente de emerxencias debe contemplar futuras situacións extremas, avaliadas en estudios científicos que –para este caso– poden verse no traballo académico de Gonzalo García-Alén, para a Escola de Enxeñaría da Universidade da Coruña”.



Los nacionalistas también consideran que es urgente la necesidad de ampliación de la EDAR de Ferrazo ante la –exponen– disminución en la producción de bivalvos por la sucesión de vertidos de residuales a la Ría. La ampliación de la citada depuradora mejoraría la capacidad de la misma y evitaría este tipo de episodios, al adaptarse la obra a la necesidad actual de la ciudad.