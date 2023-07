Carril celebra dos días de fiesta para su Santiago Apóstol con verbena, pasacalles y procesión

Después de la atropellada celebración de las fiestas del Carmen en Carril ya lo tienen todo preparado para las celebraciones de su patrón, el Santiago Apóstol. Las fiestas arrancan el lunes a las once de la mañana con la gran salva de bombas y con el pasacalles a cargo de la charanga Mil9 y los grupos de gaitas Brisa do Ulla y Malveiras. No faltarán –como no podía ser de otra forma– los Xigantes e Cabezudos. A las dos de la tarde será la sesión vermú con la Mil9 y a las siete de la tarde volverán a salir a la calle los Xigantes e Cabezudos. A las once de la noche será el momento de la verbena con la actuación de La banda de ayer y de Claxxon.



Las celebraciones continuarán el martes, festivo en Galicia, con el día grande. A las once de la mañana empezará la gran salva de bombas anunciando el inicio de la fiesta y justo a continuación será el pasacalles con la Banda de Música de Vilagarcía y la actuación de la charanga Alambique y de los grupos de gaitas Os Terribles de Arousa y Brisa do Ulla con los Xigantes e Cabezudos.



A las doce de la mañana será la misa solemne cantada por el coro San Félix de Solobeira y a la una empezará el concierto a cargo de la citada banda en las inmediaciones de la Praza da Liberdade.



A las siete y media de la tarde será la procesión solemne con la tradicional Danza das Espadas, acompañada de los Xigantes e Cabezudos y de la Banda de Música de Vilagarcía. A partir de las diez de la noche arrancará la verbena a cargo de Unión y Fuerza y de Metrópolis.



Cabe recordar que la localidad no contará con una fiesta de San Fidel como en años anteriores, debido a que no hay relevo en la comisión. Será una programación mermada con el dinero sobrante del año pasado.