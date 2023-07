Carril honra hoxe ao seu patrón e prepárase para unha fin de semana festiva con San Fidel

Carril celebra hoxe o día do seu patrón, Santiago Apóstolo, cun completo programa no que non faltará a tradicional Danza das Espadas, a Farsa, acompañada polos xigantes e cabezudos (13 horas); a misa solemne, que estará cantada polo coro San Felix de Solobeira (12 horas), e a verbena nocturna con Unión y Fuerza y Metrópolis, a partir das 22 horas. A música será case un continuo na vila, pois durante todo o día haberá actuacións da Banda de Vilagarcía (a central será ás 13 horas), a charanga Alambique, Os Terribles de Arousa e Brisa do Ulla.



Ademais, os veciños prepáranse para outra gran festa: San Fidel. Terá lugar esta fin de semana con diferentes actividades para grandes e maiores.



O programa comezará o sábado cunha xornada dedicada aos máis pequenos. Así, dende pola mañá haberá xogos e colchonetas na Praza de Carril, ademais dunha festa da espuma na praia da Covacha, pensada tamén para os maiores. Posteriormente, ás 18 horas, terá lugar a tradicional Regata de Barcaños no mesmo areal. Trátase dunha costume recuperada hai uns anos e con gran éxito.



En canto ao domingo, haberá pasarrúas a cargo dos xigantes e cabezudos, acompañados polo grupo de gaitas Airiños de Carril. A misa na honra de San Fidel, e cantada pola coral Cantares de Burgos de Cuntis, terá lugar ao mediodía. E pola noite, a partir das 22 horas, haberá un concerto con Somoza Trío.