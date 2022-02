Cea, los frutos a la vista de una cuidada inversión en el monte

Un monte ordenado, limpio y bien trabajado. Ese es el objetivo por el que lucha la Comunidad de Montes de Cea desde hace muchos años. Los frutos comienzan a verse cada vez más, también gracias a las ayudas de las administraciones que se orientan hacia la prevención como método para hacer frente a los incendios.



Pero al margen de estos apoyos, la CCMM de Cea tiene una apuesta decidida por invertir en el monte. De hecho, dedica a las labores de rareo, desbroce, plantación y prevención más del cincuenta por ciento de lo que gana con la venta de madera.



Los resultados ya comienzan a verse. Así, recientemente procedieron a la plantación de medio millar de pinos. Una desbrozadora se encarga de realizar las “carreiras”, según explican los comuneros, para que los árboles crezcan mejor.



Además, realizan limpieza de la maleza y rareos para evitar que los pinos crezcan muy pegados y, en caso de incendio, que el fuego no pase tan fácilmente de unos a otros. Una empresa especializada se encarga de trabajar en las zonas más empinadas.



La imagen que ofrece el monte de Cea es la de un trabajo constante, con más de dos kilómetros de pistas creadas con la limpieza. Al mismo tiempo, la directiva de la CCMM realizó un intenso trabajo de ordenación del monte a nivel cartográfico, lo que permite saber a las empresas que se dedican a la limpieza la zona en la que pueden trabajar y presentar así sus propias propuestas.



Un trabajo que continúa en estos momentos mediante la cartografía de aquellas parcelas que están pegadas al embalse y que eran antiguas concesiones. Al mismo tiempo, se encuentran cortando madera y alineando el pino.









Vertidos y otros abusos





Un cuidado del monte para su aprovechamiento, pero también para su disfrute. Por ello, los comuneros apuestan fervientemente por las rutas de senderismo como las que se proyectan desde el Concello. También mantiene una relación de respeto con los ciclistas, que realizan un evento al año autorizado por la directiva de la CCMM de Cea. Un uso que, eso sí, tiene que ser controlado para que no afecte, por ejemplo, a plantaciones que aún no se asentaron. Y que no está exento de excesos particulares, como los que colocan rampas o los que van a excesiva velocidad, tanto en bici como en kart, por zonas que son de trabajo. Eso sí, desde la directiva señalan que los comportamientos cívicos predominan y también la colaboración. No es la primera vez que un ciclista avista de un vertido, otro de los problemas crónicos de todos los montes.



Solo hace unos días que los comuneros tuvieron que negociar con un vecino al que se le vio tirando uralita con amianto al monte, sobrante de una obra que está realizando. Con paciencia y contundencia, convencieron al vecino para que asumiese la limpieza a través de una empresa especializada.













Varios proyectos





Además, la Comunidad de Montes tiene proyectos pendientes que comienzan a dar sus pasos, como la regeneración de la cantera, que incluirá una balsa de agua para los helicópteros en caso de incendio. También negociaron con Engasa, promotora del parque eólico, que pondrá un aerogenerador más.