Cetmar investiga la viabilidad de incorporar motores eléctricos en el sector pesquero

El ruido marino es uno de los grandes desconocimientos que el proyecto “Silencios” del Centro Tecnológico del Mar, Fundación Cetmar, dentro del programa Pleamar, intenta dar a conocer. Para ello, utilizan una batea “peculiar”, situada frente a la isla de Cortegada en la que a través de un hidrófono monitorizan las frecuencias y permite caracterizar fuentes naturales y antropogénicas en zonas con alta actividad extractiva.



Los principales objetivos pasan por mejorar el conocimiento de la banda sonora marina, ofrecer posibles soluciones innovadoras al ruido —como la utilización de motores eléctricos sobre los térmicos en las embarcaciones de pequeña eslora— y trabajar de la mano con las cofradías y el sector pesquero para comprobar la viabilidad de estas soluciones.



Tras este último paso, la directora del proyecto, Silvia Torres, destaca que para la incorporación de los motores eléctricos “queda mucho trabajo por delante” y que se necesita una “transición lenta”, ya que existen problemas de logística y se tiene que establecer previamente una nueva cadena de valor en el sector local.



Por otro lado, Torres subraya el feedback y compromiso de las cofradías de la Ría con el desarrollo de estas investigaciones. Como resultado de esta comunicación fluida, pudieron comprobar que estos mecanismos eléctricos carecen de ciertas características —como la potencia, el tiempo de recarga o el peso de la batería— que segmentan las actividades en las que se vuelven viables, como podría ser el marisqueo a flote. Además, la directora recalcó el interés del sector en otro tipo de cambios, como los motores auxiliares que favorecen la disminución del ruido aéreo.



Asimismo, la plataforma de Cortegada mide también las corrientes, la salinidad, la temperatura, la presión y el pH del agua, arrojando datos a tiempo real y en abierto, suponiendo un gran valor para el sector pesquero y marisquero. El hidrófono, que es el dispositivo que registra este ruido, graba uno de cada tres minutos, almacenando los datos en alta definición, los procesa y luego los transmite en MP3 simplificado, lo que permite escuchar la actividad, ofreciendo una “gran labor” de divulgación de la banda sonora del mar.



Sobre los ruidos marinos, Torres ha hecho hincapié en que el sector pesquero no es el que provoca un mayor impacto en los registros, ni el que genera mayor huella. Así, la directora destacó que hay otras actividades más ruidosas como los transportes de mercancías o pasajeros que, igualmente, en esta zona no presentan “niveles preocupantes”.



Este exceso sonoro de la actividad humana, según ha podido comprobar la investigación, afecta a la actividad de ciertos seres marinos, como es el caso de los cetáceos, que huyen ante los ruidos ajenos; de las almejas, que se esconden, o de los bivalvos, que se cierran y no comen al pasar cerca embarcaciones de grandes dimensiones.



Torres resaltó que la concienciación del ruido en los fondos marinos “es fundamental” y que “el ruido no deja residuos” por lo que su eliminación o minoración tiene efectos “inmediatos”.



Además, en el caso de los sensores de temperatura se ha podido realizar un estudio a largo plazo en el que se aprecian cambios significativos. Como novedad, Torres aseguró que la tendencia del incremento de los termómetros en mar abierto es mayor que en las rías, donde este aumento se suaviza.



Por otra parte, “Silencios” ha comenzado a proyectar otro estudio de monitorización, en este caso de la contaminación lumínica, cuyos equipos ya han sido instalados y se ha comenzado con la recogida de datos para un posterior análisis e investigación sobre los mismos.



La batea de Cortegada es la única de Galicia con hidrófonos y datos a tiempo real, aunque existen otros dispositivos de investigación que forman la red de observación oceánica de Cetmar, como son los de Muros, Rande, Cíes, Ribeira y A Guarda.







Esta iniciativa parte de la Fundación Biodiversidad del Miteco, que busca favorecer la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola en el contexto de la economía azul con fondos europeos. l