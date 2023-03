El Chasula ofrece rutas de observación ornitológica en el entorno de Cortegada

Aquellos que todavía no conozcan la isla de Cortegada tienen una ocasión única de hacerlo este año y de una forma muy diferente. Gracias a una subvención de 12.000 euros otrogada por la Xunta de Galicia a la empresa Intramar-Chasula los interesados tendrán la oportunidad de participar en rutas de observación ornitológica en torno a las islas que conforman el Parque Nacional Illas Atlánticas y, como no, Cortegada. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participó en una visita por el entorno del archipiélago carrilexo que, aunque es uno de los más desconocidos, ha ido ganando en visitas en los últimos años. De hecho en 2022 registró a un total de 7.762 personas que decidieron conocerla más de cerca, casi un 35 % más que el año anterior. Las rutas del Chasula se desarrollan hasta el mes de junio y también en el mes de septiembre y ofrecerán la oportunidad de avistar desde el barco la gran cantidad de aves marinas que pasan y anidan cada año en la zona. La conselleira de Medio Ambiente destacó que la Xunta persigue un “turismo sostible” y destacó las Illas Atlánticas como “a xoia da corona” del turismo de estas características en Galicia. Las inscripciones para participar en los viajes del Chasula pueden hacerse en el teléfono 690 83 34 88 o en el correo intramar@intramar.org. En cuanto a las visitas convencionales a la isla de Cortegada es necesario anotarse on line a través de la central de reservas del Parque Nacional o bien de forma presencial –el propio día de la visita– en la caseta de información del propio archipiélago. El viaje en barco en estos casos correrá a cargo de cada persona, que debe gestionarr también la correspondiente autorización de acceso en la página habilitada por la Xunta de Galicia. Se espera que la Semana Santa sea una época de mucha afluencia turística en las Illas Atlánticas.