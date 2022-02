El Concello alega que el paso del tren es “anecdótico” y de “apenas uns minutos”

El Concello de Vilagarcía alega que el paso del tren al puerto es “anecdótico” y que el atasco es “puntual” e incide en que el informe de la Policía Local sobre el centro de salud en la antigua Comandancia es favorable. De hecho, desde Ravella destacan la frase final del documento que dice que “polo exposto, desde o punto de vista do tráfico, non se aprecia inconveniente ao funcionamiento dun ambulatorio na Avenida da Mariña”.



El ejecutivo reconoce, eso sí, que la existencia de una vía férrea en O Ramal “seguirá afectando ao tráfico na cidade, con ou sen centro de saúde”. De hecho, señalan que “calquera que se dirixa hoxe mesmo desde Carril ou desde calquera zona situada ao norte do Ramal ao ambulatorio de San Roque xa está padecendo” el riesgo de retraso a las ambulancias “no que se escuda o rexeitamento á Comandancia, sen que exista constancia a día de hoxe de queixas, denuncias ou propostas alternativas a esa situación”.



Para Ravella, “a accesibilidade, proximidade, comodidade e calidade do futuro centro de saúde da Avenida da Mariña respecto do actual de San Roque non teñen comparación posible”. Por ello, inciden en que el gobierno local “sempre apostou polo primeiro” mientras, en referencia a la oposición, “outros, en cambio, foron variando de opinión segundo o vento e quedan, por último, os que son capaces de facer lecturas sesgadas de informes técnicos para seguir nas súas trece. Da igual, o tempo porá a cada quen no seu lugar”.



El ejecutivo socialista defienden que tanto el centro de salud en la Comandancia como la “cesión do Ramal para desfrute do público” son hechos históricos y ampliamente respaldados. En cuanto a los retrasos que pueda generar el tren al Puerto, señalan que se trata de un paso “anecdótico” y que el último se realizó antes de la pandemia. Señalan, además, que el convoy pasa “apenas uns minutos, nun momento moi concreto da semana”.



Además, apuntan desde el Concello, el informe de la Policía Local apuesta por “informar previamente das alternativas aconselladas” para evitar lo que llaman un “atranco puntual”.









Críticas de la oposición





El informe de la Policía Local también despertó las reacciones de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida y de Podemos- Marea da Vila, que coinciden en que el documento no se corresponde con lo solicitado por la Consellería de Sanidade.



“O informe presentado desde o Concello de Vilagarcía parece máis un documento feito para xustificar a decisión previa do alcalde de ubicar o centro de saúde na antiga Comandancia que un estudo da accesibilidade de tráfico para esta dotación e a repercusión que este servizo ten no tráfico diario da contorna”, señala la formación que lidera Juan Fajardo. Para los morados, “a decisión xa está tomada”, pero reprochan al gobierno local que se “limitara a solicitar a realización dun informe de situación en vez do plan de mobilidade esixido pola Consellería de Sanidade”



Ambas formaciones coinciden, además, en que el documento se deja cuestiones importantes atrás. Los de María de la O Fernández señalan tanto las futuras peatonalizaciones, como la de Arcebispo Lago o lo referente al impacto del tren al Puerto. Sobre este punto, Fajardo incide en que el informe reconoce la imposibilidad de solventar el problema, sobre todo en los casos en que los retrasos no pueden ser comunicados. El edil de En Común echa en falta que el documento haga más hincapié en el último punto, en el que señala que servicios de emergencia y usuarios podrían sufrir un retraso de entre 4 y 7 minutos por el corte de tráfico. “Diga o que diga o alcalde é un tempo demasiado longo para unha urxencia”. Fajardo señala que dicha ubicación debería “replantearse” y acusa al alcalde, Alberto Varela, de no querer explicar los motivos “que ten para levar adiante esta operación” con la que, dice, compromete “situacións de risco e de perigo para a cidadanía”. Sobre las plazas de aparcamiento que recoge el informe, que habla de más de 700, VeC-EU incide en que no se analiza cuántas están ocupadas en horas punta.



Podemos pregunta por los planes del gobierno para evitar que los problemas de tráfico se “cronifiquen”. “Vaise a abordar no PMUS de maneira diferenzada e prioritaria ou simplemente se vai deixar pasar o tempo coa esperanza de que Consellería e oposición esquezan o tema?”, se pregunta Fernández González. Ambas formaciones reclaman un “verdadeiro” estudio.