El Concello de Vilagarcía tendrá que pagar 100.000 euros para demoler el actual edificio de la Comandancia

Demoler el actual edificio de la Comandancia y dejar limpia la parcela para que el Sergas pueda construir el futuro centro de salud de Vilagarcía le costará a las arcas municipales un total de 100.000 euros. Así lo explicó en el Pleno de ayer el alcalde, Alberto Varela, que destacó que la construcción del ansiado nuevo ambulatorio está presupuestada en 1.050.000 euros que, en ese caso, pagará la Consellería de Sanidade. Y es que el tema del Centro de Saúde volvió a la sesión plenaria para aprobar el cambio de uso de una parcela que hoy vuelve a ser protagonista. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitará Ravella para firmar el convenio del centro de salud que, recordaba Varela “nós sempre reclamamos que fose na Comandancia, pese a que á oposición non lles gustaba”. El alcalde también zanjó las críticas sobre el coste de la compra de la citada parcela. “O Estado acaba de sacar de novo á venta a que hai xusto detrás dos xulgados, que é moito máis pequena, e vale máis de dous millóns de euros”, reveló.





En el Pleno fue la portavoz del gobierno local, Tania García, la que desveló que el informe sobre el tráfico y la movilidad en el entorno de la Comandancia que el Sergas reclamó está “feito dende xuño de 2021 e aprobado pola propia Xunta de Galicia” y añadió que “este goberno local toma as decisións sempre en base a criterios técnicos”. Un hecho que se desconocía hasta ahora y pese a que todos los grupos de la oposición reclamaron en los últimos plenos ese informe sin respuesta por parte del ejecutivo municipal. Todos los portavoces manifestaron sentirse “sorprendidos” y exigieron saber por qué el gobierno no les había advertido de la existencia de ese informe con anterioridad y, es más, por qué no se le facilitó una copia para conocer el contenido del mismo.





Con el trámite debatido ayer en el Pleno -aprobado con los votos de PSOE y PP y con la abstención de Podemos, En Común y Cs (el BNG no acudió)- se da un paso más para que el nuevo ambulatorio de Vilagarcía sea por fin una realidad.





Ravella reserva una partida del presupuesto 2022 para construir aceras en la Rúa Ameixeiras

El gobierno local reservará una partida económica en el Presupuesto de 2022 para dotar de aceras en el margen izquierdo a la Rúa Ameixeiras. Este fue el anuncio efectuado por la portavoz municipal, Tania García, después de que los vecinos de la Asociación Outeiro de Sobradelo acudiesen a Ravella para reivindicar una vez más mejoras en materia de seguridad vial en la parroquia y, entre ellas, también las aceras que preocupan a ellos además de a Vilaxoán y a Faxilde. Con las aceras del margen derecho -expuso Tania García- “estase a negociar cos propietarios das parcelas porque non é posible edificar nada en solo privado, como a oposición debería saber”. A esa partida económica que se reservará en el próximo presupuesto también se sumarán los 35.000 euros de la garantía de la obra inacabada en el margen de esa calle y que ahora es propiedad del Sareb, como así explicó el ejecutivo socialista. La situación de esta calle llegó a Ravella a través de una moción conjunta presentada por todos los grupos de la oposición que se hacían eco de las demandas vecinales. El tránsito de vehículos pesados en el vial se incrementó a raíz de la obra del paseo marítimo de Canelas -en Víctor Pita- en donde se prohibió el paso de camiones. Así pues estos optan por la Rúa Ameixeiras para acceder al Porto de Vilaxoán, con los consiguientes trastornos para los vecinos. García y el alcalde, Alberto Varela, defendieron la gestión del gobierno en las negociaciones y conversaciones mantenidas para intentar que la parada escolar del IES Cotarelo esté en la citada calle y no en la Avenida de Cambados. Una decisión que depende de la Xunta.