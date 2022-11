La configuración de O Preguntoiro complica una solución definitiva a la falta de arena en la playa vilaxoanesa. Así lo explican desde el Concello de Vilagarcía tras una visita realizada por el jefe del servicio provincial de Costas del Estado, Miguel García, y dos de sus técnicos, a este arenal y a los de O Campanario y A Concha- Compostela.





Estuvieron acompañados por el alcalde, Alberto Varela, y por la edil de Urbanismo, Paola María Mochales, que les explicaron las demandas y peticiones vecinales y de la administración municipal con respecto a la situación de las playas.





“Dacordo coas conversas xa mantidas anteriormente coa dirección xeral, a visita do venres tiña por obxecto que o novo responsable provincial e os seus técnicos coñeceran in situ a imaxe do areal e as reivindicacións de veciños, mariscadores e goberno local por boca do propio rexedor”, explican desde Ravella.





El gobierno local insistió en la necesidad de buscar una solución que permita consolidar el arenal, de tal forma que las mareas no dejen al descubierto parate del muro y algunas de las canalizaciones de la propia playa.





Sin embargo, desde el propio Concello reconocen que la configuración geográfica de la playa “fai difícil atopar unha solución definitiva”. Los técnicos analizarán las distintas posibilidades con el objetivo de, al menos, mitigar el retroceso de arena, pero desde Ravella advierten de que habrá que conciliar los intereses de los mariscadores con los de los vecinos que, dicen, “non sempre coinciden”. En este sentido, desde el Gobierno del Estado se comprometieron a tener listo antes de que acabe el año un estudio que determinará la intervención en el arenal.





Lucha contra el cadillo

Otro de los arenales que visitaron los responsables estatales y locales fue el de Bamio. El muro que separa la playa del aparcamiento presenta una importante erosión en su base, que preocupa, y mucho, a vecinos y usuarios. En A Concha- Compostela, son muchos los problemas, aunque el principal es el del cadillo. Los responsables de Costas se comprometieron a responder, en un breve espacio de tiempo, a las demandas, una vez estudiadas las distintas soluciones técnicas.