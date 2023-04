Crónica | Un Pleno de despedidas, reproches y eternas rencillas políticas

El Pleno de ayer en Vilagarcía no solo fue el último ordinario del mandato, sino posiblemente el más corto de estos cuatro últimos años. No llegó a la hora y media, pero fueron minutos más que suficientes para las despedidas, los reproches entre algunos de los portavoces y para evidenciar una vez más las rencillas políticas que se arrastran desde hace ya años. Fue una moción de la formación En Común –liderada por Juan Fajardo– la que desató la caja de los truenos y también la tensión electoral que se vive ya a escasos 30 días de las municipales. El izquierdista desempolvó la polémica en torno a los trabajos realizados por operarios municipales en una finca particular para acusar directamente al gobierno de “ocultar”, de “falta de transparencia” y de no informar a la oposición de aquellos asuntos por los que esta pregunta. “O goberno de Alberto Varela é o único que non contestou á petición de informes realizada pola oposición. Incluso Gago e Tomás Fole o facían. Vostede non”, manifestó. La intervención desató el enfado del alcalde socialista, que acusó a Fajardo de “levar dende no ano 99 intentando descubrir un Watergate, e iso debe ser agotador”. Le recriminó que “non aporta vostede máis á política local do que o fai Vox co seu intento constante neste mandato de desprestixiar ás institucións que elixiron os cidadáns”. A ello Fajardo aprovechó su turno en la siguiente moción para contestar recordándole al regidor que “a oposición ten un traballo fundamental en democracia, que é o do control e fiscalización do goberno e vostede non pode poñer iso en dúbida por moita maioría absoluta que teña”.

Entre el público estaban los nuevos fichajes del PP para su lista electoral, posiblemente concejales en el próximo mandato | GONZALO SALGADO



Sobre mayorías absolutas versaron también los reproches de Varela a la portavoz del PP, Ana Granja. “É curioso escoitar aquí ao Partido Popular falar de transparencia e de que hai cousas que nunca pasaran cando a verdade é que cando vostedes eran goberno vetaban mocións. Ademais vostedes tiveron que facer cousas para lograr a súa maioría, algo que nós non”, recriminó el socialista. Lo hizo después de que la portavoz del PP criticase –como hicieron el resto de grupos de la oposición– la falta de transparencia e información.



Desde Podemos su portavoz, María de la O Fernández, aprovechó su intervención para enumerar ( y no fueron pocas) el listado de preguntas por escrito que se realizaron por parte de la formación en este mandato y que a día de hoy todavía no tienen respuesta. “Sempre poñen excusas, pero non dan respostas. Son tan rácanos na información que nos temos que enterar pola prensa de que non haberá presupostos”, recriminó. Reproches aparte el de ayer fue también un pleno de despedidas. Los socialistas Miro Serén y Matilde Laya ya no estarán seguro el próximo mandato. Tampoco David Oliveira aunque aseguró que “nos vemos pronto”. Leirós también dijo adiós y María de la O deseó “poder repetir”.