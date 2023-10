El Curtas cambia el nombre del menú de la cena de “El Exorcista” para evitar polémicas

Comentarios surgidos por los nombres que la organización del Curtas había elegido inicialmente para los platos que podrán degustarse en la cena especial de “El Exorcista” han hecho que sus promotores hayan decidido cambiarlos para evitar “ofender a nadie”. De hecho han emitido un comunicado alegando que “tras a controversia xurdida a causa dos nomes do menú queremos transmitir o noso pesar e lamentamos que alguén se puidese sentir ofendido”. Insisten en que “en Curtas cremos sinceramente no respecto, a liberdade de credo e tamén na liberdade de expresión”. En todo caso aseguran que “en aras da cordialidade e o respecto mutuo modificamos as denominacións dos pratos”.



La organización apunta que la elección de los nombres y también su rectificación ahora ha sido cosa de la asociación encargada del evento. Además reitera que “sempre a nosa intención é a de celebrar o cinema” y recuerdan incluso palabras “que o mesmo Vaticano dixo hai uns anos e reprobando a preocupación excesiva acerca de Satanás e dos demos, xa que parece que se olvidaron”.



La cena gourmet sobre “El Exorcista” es un exclusivo evento solo para 60 personas que combina cine y gastronomía