Da un puñetazo a un policía tras ser perseguido y agrede a personal del PAC

Ocurrió de madrugada y con escenas propias de una película de acción. Pasadas las tres y media de la mañana una patrulla de la Policía Local interceptó caminando por el medio de la carretera en la avenida Rivero de Aguilar a un hombre que manifestaba claros signos de embriaguez y que llevaba un vaso de cristal en la mano. Pese a que los policías le insistieron en que saliese de la calzada y se subiese a la acera para proceder a su identificación el hombre ignoró por completo sus órdenes. Fue entonces cuando empezó a huir de los policías que –gracias a dos testigos– supieron que el individuo ya había protagonizado una pelea en un pub momentos antes de ser avistado por los agentes.



Antes de emprender la huida el hombre tiró el vaso de cristal al suelo y se hizo con una de sus partes empezando a correr hacia la propia zona TIR. Ante la posibilidad de que pudiese autolesionarse o herir a alguien los agentes lo persiguieron, primero a pie y después en coche, hasta encontrarlo en la avenida de A Mariña. Allí el individuo se acercó al coche policial y le propinó un puñetazo al conductor a través de la ventanilla. Justo después, volvió a escapar mientras llamaba a gritos a la Policía. Dado que se desplazaba de forma torpe tropezó y se cayó al suelo, llevando un fuerte golpe en la cara, y fue ahí cuando los agentes lograron detenerlo. La cuestión es que los altercados no terminaron ahí. Dado que estaba herido los agentes lo llevaron al PAC de San Roque y fue allí donde el hombre empezó les empezó a propinar patadas a ellos y también al vigilante del centro. Tras suministrarle un calmante y esperar a que le hiciese efecto fue traslado al Hospital do Salnés. Fuentes municipales apuntan que la detención no pudo realizarse porque el hombre quedó ingresado. Eso sí, la Policía cursó las correspondientes denuncias por los hechos sucedidos.



Robo de bronce



Por otra parte la Policía Local logró recuperar dos figuras de bronce que habían sido robadas de una marmolería ubicada en la calle Arzobispo Lago. La descripción facilitada por los responsables del negocio permitió dar con F.J.R.C. alias “Kiko”, de 49 años de edad. En un primer momento el hombre negó ser el responsable del robo, pero más tarde reconoció lo que había hecho y llevó a los agentes a donde tenía escondidas las figuras, que él mismo había arrancado de las piedras en las que estaban ancladas.



Respecto al incidente ocurrido con una bicicleta de pedaleo asistido en la playa de O Preguntoiro la Policía apunta a que se denunció a los padres por “negarse de forma reiterada” a enseñar la documentación del vehículo.