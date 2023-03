Denuncian en el Juzgado a la directiva del colectivo de caza Karsita por la expulsión de varios socios

El Juzgado será el que determinará si seis socios expulsados de la Asociación de Caza Karsita de Vilagarcía tienen derecho a seguir formando parte de la misma. Los afectados exponen que tras el cambio de directiva en el colectivo –hace aproximadamente un año– esta decidió de “forma unilateral” expulsar a seis socios alegando que no cumplían los requisitos que figuran en los estatutos en vigor. Algo que los ahora expulsados niegan de forma rotunda. “De feito presentamos documentación que demostra que si que cumprimos cos estatutos e que non tiñan dereito a expulsarnos”, exponen los afectados. Manifiestan que ya el año pasado esta expulsión les impidió ir a cazar a los cotos de caza vinculados a la asociación Karsita y que este año ha pasado exactamente lo mismo. “Isto obríganos a ter que ir por invitación a outros cotos de caza e pagando”, matizan. Eso sí, aseguran que la cuota que venían pagando en la asociación vilagarciana la vienen abonando igualmente. “Minten e manipulan as asambleas e por iso despois de remitir escritos á Federación Provincial de Caza e non obter unha resposta convincente decidimos presentar unha denuncia no xulgado”, manifiestan.



También optaron por enviar un escrito al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, para que sea conocedor de estos problemas. Exponen los afectados que en las asambleas de la asociación se “han aprobado puntos que los estatutos no permiten impidiendo a los cazadores su derecho a cazar en dicha sociedad” e incluso apuntan a “amenazas si llegasen a cogerlos en el monte”. De ahí que ahora este asunto termine en los juzgados para determinar si los expulsados tienen razón en sus reivindicaciones.