A Deputación mantén ata o día 29 o prazo para solicitar axudas do Plan +Aqua

A Deputación de Pontevedra mantén ata o vindeiro 29 o prazo para que as comunidades de usuarios de augas opten ás axudas do Plan +Aqua, dotado cun millón de euros. Este programa distribuirá ata 10.000 euros por entidade. O plan pon o acento na xeración de sinerxias positivas, sobre todo no rural, e responde ao novo modelo de xestión da institución provincial, centrado nas persoas, sostible e aliñado cos obxectivos do reto demográfico.



Con +Aqua o goberno de Luis López pretende mellorar o medio rural e as barriadas urbanas mediante un mellor aproveitamento dos recursos, así como velar pola xestión da agua apoiando e fortalecendo a participación das comunidades locais. O Plan busca o acceso universal e equitativo á auga potable, asegurando a súa calidade e sostibilidade. As axudas deste programa oscilan entre os 6.000 e os 10.000 euros aos que poden optar as entidades.