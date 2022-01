La Diputación invita en Fitur a “enamorarse” de las Rías Baixas e incluso a venir “para quedarse”

La Diputación de Pontevedra echó mano de aquellos que se enamoraron de la provincia y en ella se quedaron para dar fuerza en Fitur a su campaña promocional “Love Rías Baixas”. La entidad abarrotó el auditorio de Turespaña para presentar la que definieron como la campaña “máis emocional, diferente e rompedora destes anos”. La periodista y actriz viguesa, Jazmín Abuín, fue la encargada de crear el hilo conductor de un acto que fue retransmitido por “streaming”. Los presentes pudieron descubrir un vídeo promocional protagonizado por nueve personas -de diferentes partes del mundo- que llegaron a la provincia y se enamoraron de ella tanto que decidieron convertirla en su lugar de residencia. La belleza, la historia, las leyendas, el rural, la gastronomía, el mar, la tierra, la calidad de los vinos, la tranquilidad y el trato con la gente fueron algunos de los motivos que alegaron los ya pontevedreses para decidir quedarse en estas tierras. El enólogo chileno, Diego Riós, (asentado ahora en O Salnés) destacó su querencia por los vinos Rías Baixas y por la provincia que lo enamoró.



La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, explicó que “non hai ningún lugar con tan boa vida como as Rías Baixas” y destacó precisamente que son las propias personas que se asientan en la provincia las que lo confirman. “Contan historias reais dunha terra marabillosa onde econtrar un lugar ideal para vivir”, matizó. Subrayó a mayores que “a beleza das Rías Baixas e as súas xentes, as que naceron aquí e as que viñeron doutros lugares, agora son nosas, e fai chorar de emoción”.



Así pues la presidenta provincial invitó a todo el mundo a visitar las Rías Baixas unos días, un puente o “mesmo a quedarse” y se mostró convencida de que “van vivir unha historia de amor con este territorio”. Y es que la Diputación vendió en la Feria Internacional de Turismo no solo las magníficas playas y costa de las Rías Baixas, sino también sus montes, sus rutas de senderismo, su patrimonio histórico y arqueológico, así como la riqueza gastronómica y vitivinícola.



En la presentación de la Diputación -además de alcaldes de toda la provincia y, como no, de la comarca de O Salnés- estuvo la ministra de Turismo Reyes Maroto. En el evento también participó el secretario del Comité de Festivais de Cine Turístico, Hugo Marcos, que valoró el éxito de las anteriores piezas promocionales de la Diputación “Fame de experiencias” y “Sigue o teu instinto”, con 24 reconocimientos internacionales.