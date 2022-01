La Diputación de Pontevedra se desmarca y no estará en el stand de la Xunta en Fitur

La Diputación de Pontevedra no estará este año en el stand de la Xunta en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid del 19 al 23 de este mes. La razón responde a cuestiones protocolarias y, según la presidenta Carmela Silva, a la falta de respecto institucional por parte de la administración autonómica. La idea inicial era que el proyecto turístico de la provincia fuese presentado en un acto por todo lo alto en el stand de Tourgalicia. Sin embargo todo se ha venido abajo después de que la Xunta comunicase a la Diputación que las cinco sillas colocadas en primera fila en el momento de la presentación serán ocupadas por responsables del gobierno gallego. “É unha actitude inexplicable cando en todos os nosos actos en Fitur os protagonistas son os concellos amais do sector turístico da provincia”, lamenta Silva. Molesta con esta “imposición” advierte que “nós non imos facer política partidaria a Fitur, nin pretendemos sentar nas primeiras filas a xente que probablemente poidamos pensar que van ser candidatos nas seguintes eleccións municipais. A Deputación senta sempre a alcades de todas as cores”.





Así pues la Diputación ha decidido que llevará un stand propio a Fitur “con toda a potencia, as garantías e a relevancia que sempre tiveron as nosas presentacións”. La presidenta provincial reconoció quedarse sorprendida tras conocer la decisión de la Xunta y apostilló que “nin coñecen a campaña, nin nos teñen preguntado, nin aportan un só euro á mesma nin hai ningún tipo de colaboración”, pese a insistir en que ella misma lleva mucho tiempo reclamando campañas compartidas “e non foi posible”. Silva afea la actitud de la Xunta y recuerda que “o espazo non é deles, non é de Feijóo, non é de Rueda porque non o pagan cos seus cartos. Págano cos cartos das galegas e a min paréceme que non ten sentido entrar nestas confrontacións que non levan a ningún sitio”. Además aseguró que este enfrentamiento no afectará a una campaña cuyos detalles presentará este mismo jueves y que ya advirtió que será “potentísima”.

A la decisión de la Diputación no tardó en contestar la directora de Turismo, Nava Castro, que acusó a Carmela Silva de “rachar coa unidade de Galicia”. Castro se dirigió también a la diputada de Turismo, Ana Laura Iglesias, explicando la polémica de las cinco sillas de Fitur. “É a propia Administración autonómica a que decide a súa presenza nas presentacións que se realicen no stand, como propietaria e promotora do mesmo”, aclara.





Nava Castro recuerda a la Diputación que aceptar la invitación de estar en el stand de Turgalicia es “voluntario”, pero que “non deixa de ser significativo” que de las 40 administraciones e instituciones invitadas “só a Deputación de Pontevedra fora a única, a día de hoxe, que manifestara a súa oposición rotunda e a imposibilidade de asumir a presenza da Xunta no stand da propia Administración galega”.

La directora de Turismo apunta que “eu non sei a quen lle pode molestar que se reserven 5 asentos de 37 salvo que o que se busque sexa unha política de confrontación, unha vez máis”.





Castro recordó la pasada edición indicando que Carmela Silva trató de expulsar a la delegada en Vigo, Marta Fernández-Tapias.





Mar de Santiago cambia la estrategia en la feria: De darse a conocer a la captación de peregrinos

Mar de Santiago, la entidad y marca que aglutina a los municipios de Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures, regresará este año a Fitur. Los representantes del proyecto supramunicipal participaron ayer en Santiago en un acto con la Xunta para anunciar que estarán en el stand de la administración autonómica. Y que cambian de estrategia.





Si el año pasado el objetivo fue dar a conocer la marca y divulgar su existencia y lanzamiento, ahora la meta será comenzar a captar el mayor número posible de peregrinos.





Así lo explicaron los alcaldes de Cesures y de Vilanova, Juan Manuel Vidal Seage y Gonzalo Durán. El primero indicó que el año pasado en Fitur “sentamos as bases”, mientras que ahora tocará “a posta en práctica e de longo. Deixamos de traballar nun papel para traballar nunha realidade”.





El vilanovés, por su parte, afirmó que “este año ya se acabó eso de crear la web y la marca, porque ya están creadas”. “Este año tenemos que bajar peregrinos. Todo el esfuerzo en este ejercicio será en ese sentido, trabajando duro con los operadores, guías y de todo, para que venga la gente”.