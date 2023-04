Diputación y Xunta dicen que el cierre del parque fue debido a que un bombero cogió 24 horas sindicales en Jueves Santo

La Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia - que participan al 50 % en el Consorcio Provincial contra Incendios - expresaron su indignación tras la que ellos exponen "decisión legal, pero non lexítima nin responsable" de uno de los efectivos del parque de bomberos de Vilagarcía que "solicitou 24 horas sindicais para o xoves 6 de abril, día festivo en Galicia". Según las dos administraciones esta decisión obligó al jefe del parque a tener que cerrar la instalación, ya que legalmente es necesario que la dotación esté cubierta por tres efectivos. Apuntan que se intentó cubrir esa baja entre el resto del personal que no tenía que trabajar, pero el resultado no fue fructífero.

En todo caso desde la Diputación y desde la Xunta afirman que el cierre del parque de Vilagarcía no dejó sin cobertura ni seguridad a la zona de la provincia al que está destinado, ya que "se fixo unha inmediata reorganización do servizo, trasladando aos dous efectivos que traballaban en Vilagarcía ao operativo do parque contiguo de Ribadumia, que o xoves funcionou con 5 axentes e sen incidencias".

Aún así el Consorcio Provincial expresó su malestar ante la decisión "completamente irresponsable e máis cando coñecía perfectamente as consecuencias que tería a decisión de coller 24 horas sindicais nun día festivo, algo incomprensible, por moi legal que sexa, nun traballador dun servizo público e nunha actividade tan esencial e básica para a cidadanía como son as emerxencias".