Los ecologistas piden regular el acceso de coches a las playas para evitar su deterioro

Buscar un acceso regulado a las playas que impida atascos kilométricos y saturación de vehículos en las playas es uno de los asuntos pendientes que –según el Colectivo Ecoloxistas do Salnés– tiene el turismo de la comarca. “A mobilidade sostible no Salnés é cero. Non existe”, expone la presidenta del CES Marta Lois. El análisis lo hace coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy y entiende que es un asunto que deben hacer las administraciones. “É un caos. O problema non son as persoas que queren acceder ás praias, o problema é que cada unha desas persoas vai en coche particular”, exponen desde el CES. En ese sentido indica que “non está a cuestión en ampliar máis vías rápidas ou facer infraestruturas para días determinados. De feito nalgunas zonas fíxose e non solucionou nada. A cousa está por avogar por un transporte máis sostible”. Desde el colectivo ecologistas exponen que una de las soluciones sería la que muchas veces se llegó a plantear, pero que solo quedó como mero brindis al sol. “O ideal sería habilitar autobuses lanzadeiras que comunicasen os diferentes concellos ou incluso conectasen coa estación do tren. Deste xeito a xente podería ir á praia sen problema e evitaríanse aparcamentos como vemos agora nalgúns sitios invadindo as propias praias ou os espazos das dunas”. Desde el CES ponen por ejemplo, de hecho, la zona de O Carreirón en A Illa. Un espacio protegido que “en ningún caso pode soportar a cantidade de coches que queren ir aí todos os veráns”. Es por ello que desde el CES consideran que “se deberían valorar outras alternativas, tendo en conta que a costa é un dos nosos principais atractivos e que, ademais, unha costa sostible contribúe a un entorno sostenible en todos os aspectos”.





Lo cierto es que la situación costera no es el único elemento que al CES le preocupa y le pone mala nota en la comarca. De hecho el colectivo pone el acento también en el estado de los ríos y de los regatos.





La situación de los ríos

“O Umia é un dos ríos peor conservados de Galicia e iso é algo que di a propia administración”, explica Marta Lois. De hecho expone que hay muchos condicionantes que hacen que esto ocurra. “Pasa por zonas moi poboadas e ten moitos impactos. Hai zonas próximas cultivadas nas que non se garda unha distancia prudencial nin se manteñen os chamados bosques de ribeira e iso supón un impacto para o caudal. Consecuencias? Que esas augas chegan directamente á Ría de Arousa, que se ve tremendamente afectada”. A ello se le suma el impacto del embalse de Caldas “que se ve ano tras ano que é tremendo, porque é un obstáculo artificial que se lle puxo ao río e que agora só tentan combater o problema con parches”. Eliminación de los citados “bosques de ribeira” que también se da en los regatos más pequeños. “Non hai un só regato no Salnés no que non exista un paseo. E iso a nivel estético está moi ben, pero as marxes naturais dos ríos hai que mantelas porque son as que preservan a biodiversidade”. En este sentido advierten de las repercusiones nocivas que determinados productos agrícolas tienen para la calidad de las aguas. Unas aguas que llegan castigadas a la Ría no solo por este motivo sino porque “co tema da depuración seguimos tendo unha materia moi pendente. E non só a doméstica, senón tamén a industrial. Aí xoga un papel moi importante a administración. Non pode ser que se estea vertendo día si e día tamén na Ría con total impunidade”.

Pese a que al tratarse de una comarca con una zona costera importante y muy influenciada por la Ría de Arousa desde el CES tampoco se olvidan del reto pendiente de reorganizar debidamente los montes y "apostar polas especies autóctonas". "A presenza aquí é nula. Só hai eucaliptos e piñeiros", lamentan. l