Una empresa de Burgos suministrará las bicis y colocará las estaciones para reactivar el servicio de préstamo del Vaibike

La empresa burgalesa Instituto Tecnológico de Castilla y León será la encargada de suministrar las bicicletas, las estaciones y mejorar las ya existentes para poder reactivar el servicio de préstamo del Vaibike. Después de largos meses de tramitación y de una licitación que quedó desierta los trabajos se adjudican por un precio de 175.450 euros y la firma tendrá cuatro meses para ejecutar los trabajos.



Así pues el servicio pasará de tener 5 a 16 estaciones y contará con un total de 79 bicicletas. Cuatro de ellas estarán adaptadas para el uso con silla de ruedas. Como mejoras en el proceso de adjudicación la empresa ofreció ampliar en seis meses la garantía inicial y aportar once unidades de sillas portabebés para bicicletas. También asegura una respuesta garantizada para reparaciones y sustituciones de vehículos en solo 24 horas.



El Instituto Tecnológico de Castilla y León tiene experiencia en el sector, dado que gestiona servicios similares en ciudades como Burgos, Avilés, Rivas Vaciamadrid, Badajoz o Denia.



En la actualidad el Vaibike cuenta con estaciones en O Cavadelo, en la estación de ferrocarril, en la Praza da Liberdade, en la urbanización de O Piñeiriño y en el parque de Dona Concha. A partir de ahora se sumarán una en la urbanización de O Rial, en O Freixo, en el entorno del edificio de As Gaivotas, en el nuevo paseo marítimo de Sobradelo, en el campo de fútbol Manuel Jiménez, en Fexdega, en la calle San Roque cerca del IES Castro Alobre, en As Carolinas, en la Praza de Ravella, en la Praia da Compostela y en el entorno del instituto de bachillerato de Carril.



El proyecto será financiado con cargo a los fondos europeos de las líneas Edusi (limitado a zonas urbanas), pero el Concello contempla extender la red del Vaibike en un futuro al rural de la localidad.



Según lo establecido en el pliego de adjudicación la empresa tendrá que ajustar las cinco estaciones existentes al nuevo sistema tanto en lo referente al anclaje y retirada de las bicicletas como al programa informático a utilizar a través de la web y app.



Cabe recordar que esta adjudicación no completa la puesta en marcha del servicio de préstamo de bicicletas en Vilagarcía que es, sin duda, una de las apuestas más fuertes del gobierno local de Alberto Varela. De hecho después del suministro de los vehículos queda adjudicar la gestión del servicio, que se tramita de forma independiente como así se señaló cuando se anunció la reactivación del Vaibike. De forma paralela se trabaja en una nueva ordenanza de circulación.