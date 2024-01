EU reclama al gobierno local que gestione la inclusión de Vilagarcía en los trenes Avril

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al gobierno local que se informe de si Vilagarcía forma parte de las frecuencias de los nuevos trenes Avril, después de que se anunciase la conexión Vigo- Madrid y, en caso negativo, que gestione para que se incluya.



“Recordamos que tanto Alberto Varela como Abel Caballero, a persoa que realmente manda nas frecuencias ferroviarias de Vilagarcía, anunciaron que durante 2023 se conseguiría unha nova frecuencia entre a nosa cidade e a meseta”, señalan desde EU, que incide que “a realidade foi moi distinta e esta promesa non se fixo realidade”.



Por ello, desde este grupo municipal consideran que ahora es el momento para que “o alcalde de Vilagarcía e a concelleira de Urbanismo fagan o seu traballo, polo que reciben un moi bo salario, e xestionen co Ministerio que Vilagarcía forme parte das novas paradas que se creen nesas liñas”.



Para Esquerda Unida, sería “inaceptable” que AVLO fuese la única parada en Vilagarcía, “feito que se da por descontado, e que non se contemplen novas frecuencias que unan” no solo a este municipio, si no a toda la comarca con el resto del Estado. “Esta reivindicación debe formar parte da axenda inmediata do goberno local, xa que é agora cando se están a deseñar as parrillas destes novos servizos”, señalan desde el grupo municipal de EU