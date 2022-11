Fajardo acusa a Ravella de usar A Lomba como “escombreira” y urge soluciones a su estado

El portavoz de Vilagarcía En Común, Juan Fajardo, acusa al gobierno local de utilizar la zona del estadio de A Lomba para tirar los escombros procedentes de distintas obras municipales. Fajardo entiende que esta acción “afea o campo” y que lo rebaja a “un nivel que nin a cidade nin os usuarios, tanto deportivos como espectadores, merecen”. El izquierdista insiste además en que este proceder “incumpre de forma radical a normativa de seguridade e saúde de calquera instalación deportiva de carácter público”. De hecho insiste en que “non é de recibo que un campo de fútbol sexa utilizado como escombreira, pero o Concello de Vilagarcía ten completamente abandonadas as súas obrigas, sen que ninguén tome medida algunha, sen que o concelleiro de Deportes se dea por aludido e sen que o alcalde tome u nha decisión sobre a malísima situación que atravesa o sector deportivo en Vilagarcía”.





Las críticas de Fajardo no van solo en este aspecto, sino que incluyen la situación que actualmente presenta el campo de hierba natural. “Volve a ser lamentable”, insiste. “Como cada trimestre o campo de fútbol está impracticable co prexuízo que iso significa para os equipos de Vilagarcía”, relata. De ahí que Fajardo haya pedido en el Concello una copia del contrato de servicios en el que se otorga el mantenimiento del campo de A Lomba para comprobar si la empresa está cumpliendo la totalidad del contrato y haciendo todos los trabajos que tiene asignados. Lo hace –añade– porque “na práctica o estado de mantemento do campo é desastroso”.





Fajardo pone la mirada en el edil de Deportes, Miro Serén, al que acusa de “inventarse unha excusa que toda a cidade sabe que é falsa” sobre los motivos que propician el mal estado de Lomba, mientras que otros campos similares están perfectos.