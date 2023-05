Fajardo se compromete a gestionar con Portos la desafección de terrenos en Carril y Vilaxoán

El candidato de Esquerda Unida, Juan Fajardo, se compromete a gestionar al desafección de los terrenos que no tienen uso portuario en Carril y Vilaxoán. El izquierdista expone que esta actuación permitirá que sea el Concello y no una entidad ajena al día a día municipal el que decida sobre el uso que deben tener esos espacios que hoy están fuera de la realidad portuaria. Para Fajardo el problema esgrimido por Portos de Galicia para la desafección de la Alameda de Carril podría resolverse con una modificación del actual parque y zonas de tránsito, de tal forma que estas últimas queden circunscritas al espacio más próximo a la lámina de agua. De esta forma se incrementará la zona verde y peatonal de la Alameda.

Dice el alcaldable que la desafección no costaría un solo euro al Concello y expone que así se evitaría "repetir a xestión máis ruinosa para as arcas municipais, que foi a que realizou Alberto Varela pagando por terreos do Porto de Vilagarcía que xa eran públicos". Fajardo incide en que el siguiente paso después de la desafección sería modificar el PXOM de tal forma que se pueda acordar por parte de la Corporación los usos que se darán a esas zonas. Unos usos que serían consultados con la ciudadanía de Vilaxoán y de Carril.