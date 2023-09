Fajardo denuncia que las comunidades educativas iniciaron el curso sin contacto con Ravella

El portavoz del grupo municipal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, denuncia que las comunidades educativas de Vilagarcía no tuvieron a nadie de referencia en el Concello durante el inicio de curso.



“Todas coñecemos as problemáticas derivadas dos comezos de curso escolar en canto a coordinación, transporte, persoal, situación dos centros...”, señala Fajardo, que acusa a la titular del área, Paola María Mochales, de “demitir” nada más comenzar. Esquerda Unida reclama a la edil que “se poña as pilas” y planifique cada una de las actuaciones pendientes. El plan, dice Fajardo, debe incluir demandar a la Xunta demandar la resolución de los problemas de transporte y profesorado.

Son problemas, incide el edil de EU, que la concejala de Educación "descoñece, porque a súa primeira decisión nesta área foi collerse as vacacións precisamente cando máis se necesita a unha concelleira de Educación, que é no comezo do curso escolar".

Por ello, Esquerda Unida preguntará en el Pleno "que motivos impediron aos centros escolares contactar coa concelleira de Educación no inicio do curso escolar". Fajardo cree que "unha vez máis, demóstrase que a maior preocupación do goberno de Varela no comezo deste novo mandato non foi outra que garantir o estatus quo salarial, esquecendo as súas responsabilidades de estión e resolución de problemas veciñais".