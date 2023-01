El candidato de Esquerda Unida-Vilagarcía en Común a las elecciones municipales, Juan Fajardo, se marca como reto “acabar co despilfarro dos proxectos fracasados”. Frente a esto, propone una ciudad “máis participativa, máis solidaria, máis sostible, ou sexa, máis vivible”.



El actual concejal, que anunció el viernes su candidatura en un acto en Vilaxoán, considera que Vilagarcía debe recobrar la importancia social y económica que, asegura, tuvo en la comarca y en el conjunto de Galicia.

“Ten todos os recursos e ferramentas para ser unha das mellores cidades de Galicia”, asegura Fajardo, que cree que es hora de “rematar con este sistema do cemento descontrolado e carísimo e priorizar o importante: Emprego, benestar e participación cidadá”.



Para Fajardo, el problema “fundamental” del ejecutivo socialista es “un alcalde que decidiu tomarse o cargo como se fose unha praza na que retirarse, cun horario concentrado, viaxes pagadas e estupendas vacacións”. Una actitud que, asegura el edil izquierdista, trasladó “a todo o grupo de goberno e tamén a algúns grupos da oposición” de manera que “cando foi necesaria a presenza do alcalde, este nunca estaba, así estivese a cidade asolagada”.

En su intervención, Fajardo aseguró que estos cuatro años solo “deixan proxectos fracasados con obras carísimas: Un despilfarro inaceptable xusto no momento no que era necesario darlle a volta á cidade”.