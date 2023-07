Fajardo: “Puxemos sobre a mesa gobernar e o PSOE non quixo. Empezan con parálise absoluta”

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, compareció con parte de su equipo para denunciar abiertamente la “parálise absoluta” del gobierno local en este inicio de mandato. El izquierdista hizo alusión al proceso de “negociación” que se dio en estas últimas semanas y especificó que “só houbo unha reunión co PSOE e outra privada co alcalde que culminou sen nada”. Fajardo explicó que desde EU pusieron sobre la mesa de los socialistas la posibilidad de gobernar, con áreas específicas y con propuestas programáticas que no quiso desvelar por ahora. “O PSOE non quixo”, manifestó.



El izquierdista destacó además que ellos fueron la única formación política que se reunió con todos los partidos con presencia en la Corporación. “Demostramos así que somos os que máis capacidade de diálogo temos”, resaltó. Asegura que “ninguén pode dicir que EU non foi honesta e responsable porque presentamos unha proposta en todas as reunións clara, cousa que o resto non fixeron. Unha proposta que, en todo caso, non era difícil de asumir”. Asegura Fajardo que “é a primeira vez na vida que vou a reunións e que ninguén leva propostas”.



Críticas a la organización



El edil de EU se mostró especialmente crítico con el retraso que el gobierno de Alberto Varela está manifestando respecto de la convocatoria del pleno de organización. “Non temos ningunha dúbida de que é polo salario. Tememos que a proposta que teñen acordada sexa tan pouco presentable ante a cidadanía que prefiren esperar a despois das eleccións do día 23”, declara el portavoz de Esquerda Unida.

Así pues la formación de izquierdas da por perdida ya cualquier opción de entrar en el gobierno o de seguir negociando con los socialistas. De ahí que aseguren que “centrarémonos en facer oposición”. Critica Fajardo que para la convocatoria del pleno de organización el gobierno municipal se ha saltado tanto el plazo estipulado de los días naturales como de los días hábiles. “Nada se sabe”, manifiestan con tono crítico.