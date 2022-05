Fajardo reclama explicaciones sobre la elaboración del Plan de Emerxencias

El grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida presentó por registro en enero una petición para que el gobierno local informase de la situación en la que se encuentra la redacción del Plan Municipal de Emerxencias y sobre el gasto invertido en el mismo.





Fajardo recuerda que el plan en vigor es de 1991, “o que o fai completamente inútil en 2022 polos cambios da cidade, os cambios tecnolóxicos na asistencia ás emerxencias e tamén porque as emerxencias que se poidan producir agora teñan un carácter que o plan do 91 non podía ter en conta”. Entre otras cosas, el documento no recoge pautas a seguir en caso de inundaciones, como las que se registraron en 2006.





Asimismo, desde Vilagarcía en Común inciden en que es una obligación legal de los municipios de más de 20.000 habitantes disponer de un plan de emergencias municipal. Hasta ahora, señala Fajardo, la explicación que se dio es que no había presupuesto. “Hoxe temos o maior gasto público municipal da historia”, denuncia el edil.





El portavoz de VeC-EU acusa al ejecutivo de “desgana” y “despreocupación” y denuncia que los extintores de la Casa e Cultura llevan sin ser revisado dese finales de 2021. Además, se queja de la “soberbia” de un gobierno que, dice, “incumpre sistemáticamente” los plazos de respuesta a la oposición.