Fajardo tilda de “fracaso” el Mercado de Nadal al no estar cubiertos los puestos disponibles

El portavoz de Vilagarcía En Común, Juan Fajardo, tilda de “fracaso” la celebración del Mercado de Nadal al advertir que no se han cubierto todos los puestos disponibles en la primera convocatoria. Expone el edil que “se en edicións anteriores a xestión e execución deste mercado de Nadal foi un auténtico fracaso durante a súa celebración, nesta ocasión o fracaso prodúcese antes incluso do seu inicio”. Fajardo achaca el fracaso a la “incapacidade do goberno local para ofrecer unha proposta atractiva, diferenciada e participada cos comerciantes do Concello”.





El portavoz de En Común expone que lo que en su día fue presentado como un evento que pretendía “emular a tradición centroeuropea, e que pretendía dinamizar as rúas, e ser un punto de atracción e visitantes e un reclamo para atraer maior clientela a hostalería e comercio local, é hoxe un fiasco” Un fiasco –dice– que “supón un enorme coste para o Concello, que mercou a totalidade dos postos e que acumula estas instalacións sen utilidade durante dez meses en Fexdega” De ahí que En Común solicite al gobierno local que abandone “a política da copia burda de procesos esóxenos e proceda a revisar profundamente a proposta de mercado navideño, analizando a mellor ubicación posible”.