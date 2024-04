Fallece la mujer que se cayó desde un segundo piso en O Piñeiriño

La mujer que se cayó desde un segundo piso mientras limpiaba un ventanal falleció hace una hora en el Hospital do Salnés. Según explican fuentes sanitarias, no pudo superar "as múltiples complicacións metabólicas e anatómicas producidas no incidente".

Pasados unos minutos de las once y media de la mañana se produjo la caída. La mujer, de 80 años de edad, se encontraba limpiando una ventana subida a una escalera portátil, cuando sufrió un traspié y se precipitó al vacío.

Rápidamente se desplazó a la zona sanitarios de Urxencias Médicas con una ambulancia y, tras la atención in situ, la trasladaron al Hospital do Salnés. También se movilizó la Policía Local. Los vecinos siguieron con preocupación el operativo y las primeras atenciones que recibió la mujer.

Ya en el centro de Ande, los médicos certificaaron su fallecimiento a las 14:20 horas.