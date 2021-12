La Federación de Confrarías apoya a Mar en el conflicto por la mejilla

La Federación Galega de Confrarías se muestra satisfecha con la decisión tomada por la Consellería do Mar para delimitar las zonas de extracción de la mejilla. Consideran que la reserva de zonas para la extracción de percebe fue la “máis xusta, valente e necesaria tomada por un conselleiro en Galicia en canto garante o equilibrio na explotación de zonas de traballo compartidas por dous sectores que pode levar a enfrentamentos entre veciños, familiares e compañeiros”.



Además, acusan de falta de talante al sector del mejillón por la “ruptura do diálogo” y señalan que hasta en dos ocasiones “sufrimos o desplante das asociacións de bateeiros”. El organismo recuerda que en las cofradías conviven los dos sectores “ata agora en armonía” y advierten de que “non é unha cuestión política, é unha necesidade de regulación duha actividade, a da extracción da mexilla, que dende o ano 2000 ten establecida unha normativa que non é garantía de protección dos recursos nin do medio no que actúa”.



Apuntan asimismo que el sector percebeiro “nunca buscou o enfrentamento ante os reiterados ataques nas súas zonas de produción” y manifiestan su deseo de que los mejilloneros sigan recogiendo mejilla, “a pesares dos inaceptables ataques” que dicen estar sufriendo “por parte dalgún grupo de bateeiros”.



Defienden, asimismo, la preservación de zonas donde solo se cría percebe “porque se trata de protexer áreas sensibles” y recuerdan que se trata de un recurso explotado por más de mil profesionales en Galicia .









Críticas a la oposición





La Federación critica a los grupos políticos que se posicionaron a favor del sector del mejillón, lo que consideran “un claro descoñecemento da realidade do que está acontecendo na costa galega”. Señalan en este sentido que “o rendemento político non se concibe para un caso como este, onde a falta de información pode provocar populismos que amosan a ignorancia e incompetencia de quen pretende presentar á cidadanía”. La entidad que representa a las cofradías, y que emite su comunicado en conjunto con la Federación provincial, hace hincapié en que “a mexilla xurde ao longo de todo o litoral pero o percebe non, co cual a reserva de zonas se presenta como unha demanda máis que xusta e necesaria para esta especie”.