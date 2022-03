El feminismo arousano apela a una “diversidade que suma e multiplica as loitas”

Lazos lilas, pancartas con eslóganes, canciones adaptadas y camisetas feministas. El de este año ha sido, posiblemente, el 8-M más controvertido de los últimos tiempos por las diferencias públicas que se han hecho notar dentro del propio movimiento. Pese a ello, en Arousa la respuesta en la calle volvió a ser muy destacada y unitaria. Vilagarcía acogió a última hora de la tarde la gran manifestación bajo el paraguas del feminismo gallego representado en la ciudad por O Soño de Lilith. El suyo fue un manifiesto que ahondó en cuestiones más profundas. Tras la marcha que recorrió las principales calles de la localidad dieron voz a las “asasinadas, lesionadas, violadas, agredidas, discriminadas, presas, exiliadas, emigradas, empobrecidas e excluídas, acosadas, humilladas, calumniadas, represaliadas ou xulgadas no lugar dos seus agresores”. Las feministas volvieron a señalar con el dedo al patriarcado, al que acusaron de un “sistema terrorista” y sobre el que señalaron que “todo este terror só vai parar o día que acabemos con el”.



Sobre las voces dispares dentro del movimiento que se acrecentaron en las últimas semanas en Vilagarcía se habló de que “o movemento feminista ensínanos que a diversidade suma e multiplica as loitas, que todas as perspectivas son importantes, todas as voces necesarias e todas as mulleres valiosas para avanzarmos cara unha sociedade igualitaria, xusta e libre”.





“Loitamos contra a explotación dos nosos corpos e vidas, porque nos negamos a que sexan as nosas vidas as que se sacrifiquen para que o sistema funcione







En el discurso a viva voz se acordaron de las mujeres migrantes, de las del rural y también del “menosprezo, as agresións, a discriminación laboral, a exclusión social e as violencias médicas” que “baten con máis forza nas mulleres lésbicas, bisexuais, trans e intersex”. Insistieron en que “todas as mulleres e feministas temos que rexeitar a patoloxización, a difamación e os intentos de exclusión das mulleres trans e intersex, que xa formamos e sempre formaremos parte dos feminismos”. En la lectura de este manifiesto se hizo referencia a la lucha contra "a explotación dos nosos corpos e vidas, porque nos negamos a que sexan as nosas vidas as que se sacrifiquen e sometan para que o sistema siga funcionando". Reflexiones que llegan en pleno debate político sobre cuestiones como la gestación subrogada o la prostitución.



En el discurso se apeló a que se seguirá protestando "esixindo solucións a un sistema que ignora sistematicamente as nosas demandas”. No se olvidaron de la brecha salarial, de la precariedad, del techo de cristal o de la trata. “Abaixo o patriarcado capitalista e colonial”, finalizaron.