freemexilla, el lema que aglutina el descontento del sector

La indignación de los bateeiros que consideran insuficientes las medidas puestas en marcha por la Consellería do Mar en cuanto a la extracción de la mejilla no solo se manifiestan en las protestas en la calle o en asambleas multitudinarias, también lo hacen en las redes. La Plataforma en Defensa da Cría se ha convertido en el altavoz de esa parte del sector que opta por la acción y por exigir desde ya la derogación del artículo 13 del reglamento que gestiona la extracción de la cría en la costa gallega. Desde hace un par de semanas han activado una campaña con el hashtag #freemexilla y que ha logrado alcanzar a miles de personas en escasos días. De hecho no solo bateeiros, sino empresas y colectivos se han unido al lema para mostrar su apoyo al sector. La respuesta está siendo masiva y la plataforma incluso sirve de punto de comunicación entre las 28 asociaciones que se han plantado ante Mar y que consideran que la vía del diálogo con el director xeral de Pesca, Antonio Basanta, está más que agotada. Cada día con el hashtag #freemexilla publican sus preocupaciones en torno al conflicto y también claves de su oficio y datos vinculados directamente con la producción del que es uno de los moluscos bivalvos más importantes de la Ría de Arousa. La intención de esta campaña no es otra que la de implicar a toda la cadena productiva en una lucha que consideran de todos.

La Plataforma en Defensa da Cría ha logrado unir a su causa a diferentes partes de la cadena de producción y distribución



Más zonas



Por lo de pronto –y al menos de forma oficial– la Consellería do Mar todavía no ha desvelado las zonas concretas que se abrirán a la extracción a partir del lunes y que fueron acordadas con Opmega, Socomgal y Amegrove. Las fuentes no oficiales apuntan a que esas nuevas zonas podrían estar en la zona norte de la costa gallega. También se conocerán el lunes los detalles sobre más cuerdas recolectoras en las bateas y en qué zonas y medidas estará permitido colocarlas.