Giráldez teme quedarse sin médicos en Meis y Martín pide que las reuniones con la Xunta sean más frecuentes

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se reunió ayer con los alcaldes del área sanitaria para mostrar los datos de la situación de la Atención Primaria, que según defienden desde la administración autonómica mejoró notablemente desde el verano, aunque sigue siendo peor que en otras áreas de Galicia.



Unos argumentos que los alcaldes de O Salnés no niegan, pero que muchos no ven reflejados en la realidad diaria de su municipio. Es el caso de Meis, donde la regidora, Marta Giráldez, se muestra seriamente preocupada por la falta de médicos.



En este municipio, son tres los facultativos asignados, pero desde hace dos años uno de ellos se jubiló, sin que la plaza llegase nunca a cubrirse. Giráldez incide en que dentro de una semana acaba otro de los facultativos su vida laboral y que al tercero le llegará la jubilación en apenas unos meses.



La regidora teme que esas plazas no se lleguen a cubrir, ya que “a resposta que se nos deu hoxe é a de sempre, a que xa coñecíamos, que non hai médicos”, destacó Giráldez, que incidió en que buscar una solución a dicho problema es una competencia autonómica, no municipal.



Su compañero José Antonio Cacabelos hizo un relato muy parecido sobre la situación de O Grove donde, dijo, “non hai Atención Primaria”. En el centro de salud meco son nueve los médicos asignados, pero solo hay tres lo cual, incidió el socialista, no es suficiente para dar cobertura a las necesidades de la población.



Estudio a fondo del área



El conservador Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, no evitó asegurar que, aunque la situación es mejor que en agosto, no está “todo o ben” que debería. En este sentido, el regidor propuso que las reuniones con la Consellería de Sanidade y la gerencia del área fuesen más periódicas



Además, Martín reclama que se haga un análisis en profundidad sobre por qué la situación es peor en el área sanitaria de Pontevedra- O Salnés que en otras de Galicia. Son 24, según explicó el regidor sanxenxino tras la reunión con Comesaña, los facultativos que harían falta para atender las necesidades de este distrito, de los cuales 16 faltan en el PAC y ocho en atención ordinaria de los centros de salud.



Creación de plazas



Antes de la reunión, hubo un cruce de acusaciones entre diferentes partidos, que llevó al Partido Popular a pedir a la diputada nacionalista Montse Prado que retirase una frase de la intervención que hizo en el Parlamento, y en la que llamaba a los conservadores “banda de psicópatas”. Al mismo tiempo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respaldó las palabras dichas por el conselleiro de Sanidade un día antes, en las que acusaba de “politización” las movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Al margen de esta cuestión, la Consellería defendió, en las reuniones con los alcaldes, las medidas adoptadas en el área, con la creación de 39 plazas en el área desde 2019, de las que se llegaron a cubrir 26. A estas, se sumarían 21 de especialistas. Además, inciden desde la administración autonómica en el acuerdo alcanzado en julio de 2022 para reconocer y compensar las ampliaciones de horario y de carga asistencial al personal de Atención Primaria y apelan también a las encuestas realizadas ala ciudadanía que, dicen, es la segunda más satisfecha del estado.