El gobierno local llega a un acuerdo con los sindicatos para aplicar la RPT desde este mismo año

El gobierno local y los sindicatos con representación en el Concello alcanzaron ayer un acuerdo para una aplicación gradual de la Relación de Postos Laborais desde este mismo año. Se trata de una propuesta elaborada por el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela que reparte en tres anualidades la subida salarial que implica el documento.



Así, durante este año se abonará un 40 por ciento, mientras que para 2023 será la subida de un 30 por ciento y el 30 por ciento restante se abonará desde 2024.



“O acordo, co que se pecha máis dunha década de negociacións falidas para sacar a diante esta medida demandada polo plantel municipal, oficializarse cun acto protocolario de firma entre as partes”, explican fuentes municipales. Posteriormente, la RPT se llevará a Pleno para su aprobación y entrada en vigor.









Varios intentos frustrados





Será la primera Relación de Postos de Traballo que exista en el Concello de Vilagarcía, tras varios encuentros frustrados. Es una demanda histórica de los sindicatos municipales que se lleva a cabo, con el CSIF en la presidencia tanto de la Xunta de Personal como del Comité de Empresa.



Desde Ravella, señalan que el ejecutivo ya tenía previsto desde hace meses “sacar adiante a RPT, unha medida que tivo que esperar ata a elaboración dos orzamentos para coñecer o marxe de manobra do Concello á hora de poder executala”. La Relación de Postos de Traballo supone un documento muy importante con una plantilla con numerosas desigualdades, incluso entre trabajadores de la misma categoría pero de diferentes departamentos. Son varias las demandas laborales que se encontraban pendientes de la aprobación de la RPT, cuya elaboración se adjudicó ya en 2017.









Mesa de Negociación





Por otra parte, la Mesa de Negociación también llegó a un acuerdo sobre una demanda histórica de la plantilla: El reconocimiento del plus de nocturnidad al Servizo Municipal de Emerxencias. Se trata de un complemento que los trabajadores de este departamento no cobran pese a estar en funcionamiento, por turnos, durante las 24 horas de los 365 días del año. Desde hace tiempo, los sindicatos llevan reclamando este complemento y la negativa del ejecutivo incluso fue motivo para que no diesen la aprobación a los Presupuestos, un trámite no vinculante pero que sí buscan los diferentes gobiernos.





Los Presupuestos incluyen la creación tres nuevas plazas de Traballador Social, otra de Educador y una de Informático





La jornada de ayer supuso un punto y aparte con el reconocimiento del plus de emergencias a partir de que entre en vigor la RPT. En ese momento también comenzará a aplicarse el incremento de un cuatro por ciento en las aportaciones al Plan de Pensiones, según explican fuentes municipales.



Durante la Mesa de Negociación también se dio el visto bueno a la propuesta del ejecutivo sobre el Anexo de Personal, que prevé la creación de tres nuevas plazas de funcionario del grupo A2: Una de trabajador social, otra de educador social y una de Técnico Superior en Informática (reconvirtiendo una plaza de C1, vacante en la actualidad).



La reunión de la Mesa de Negociación supone el pistoletazo de salida para el debate de los Persupuestos del Concello de Vilagarcía, Pendiente de este documento también están los grupos de la oposición, que todavía no conocen la propuesta del ejecutivo socialista.