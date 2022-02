El gobierno local recurre a un crédito para engrosar hasta 1,4 millones las inversiones

Un importe global que asciende a 31,3 millones de euros y un capítulo de inversiones reales que suma en total 1.437.943 euros. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la edila de Facenda, Luz Abalo, presentaron ayer el esperado Presupuesto de 2022. Unas cuentas económicas marcadas, como así lo explicó el propio regidor socialista, por una pandemia que todavía condiciona la actividad en las administraciones locales.





Varela puso cifras sobre la mesa y también proyectos y destacó que aparte de los fondos propios para ejecutar cuestiones pendientes Vilagarcía también contará con dinero procedente de los Next Generation, del Plan Concellos, del Reacpon o del Vilagarcía Avanza entre otros. “Hai grandes proxectos pendentes para esta cidade”, insistió. Para las inversiones propias y para poder aportar la parte que le corresponde a Ravella en los fondos Next Generation el gobierno local pedirá un préstamo de 800.000 euros. “Con esta cantidade e sumado aos créditos que xa tiñamos contratados a débeda do Concello con entidades bancarias sería de 8 millóns de euros, o que supón un 25 % moi lonxe do 75 % que autoriza a lei”, explicó Alberto Varela. Una deuda que el alcalde tilda de “razonable” y que comparó con la que había en Ravella “cando chegamos ao goberno e que ascendía a 12 millóns de euros”.





En el capítulo de inversiones reales figuran -entre otras cuestiones- 200.000 euros para la demolición del edificio de la Comandancia; 122.000 euros para cuestiones relacionadas con el área de Turismo para el albergue de peregrinos y para el Museo do Ferrocarril y 50.068 euros para dotar de calderas a algunos centros socioculturales. En este mismo listado también se reservan 38.000 euros para adquirir nuevas carrozas para la Cabalgata de los Reyes Magos y una partida de 41.445 euros para la adquisición de semáforos y señalización para mejorar la seguridad vial. También hay reservados 50.000 euros para la ampliación de nichos en cementerios municipales -aunque todavía está por determinar en cuales- y varias partidas para cuestiones informáticas y de emergencias.





En la línea de lo que la portavoz del gobierno, Tania García, había adelantado hace tan solo unos días respecto al área de Servizos Sociais el alcalde vilagarciano reafirmó “a vontade política deste goberno coa inversión social, que conleva un gasto de 2,5 millóns de euros en total para financiar por exemplo as axudas de emerxencia ou o Servizo de Axuda no Fogar ou as becas a estudantes”.





Insistió el regidor socialista en que “se trata dun gran orzamento para a nosa cidade e moi pegado á súa realidade social e económica” y destacó el gasto de 12,5 millones en personal “coa contemplación da suba do 2 %” o poder volver a la normalidad dotando al área de Cultura de los fondos necesarios para recuperar eventos de antes de la pandemia.





Los ingresos

Varela destacó que “logramos incrementar os ingresos sen subir a presión fiscal sobre os veciños e grazas a acordos con outras administracións”. En todo caso los impuestos directos supondrán el 35,7 % de los ingresos totales de Ravella (11.237.068 euros). “Isto pese á baixada do IAE e a que a plusvalía non se está liquidando de momento á espera de que quede clara a norma”, explicó Varela. Los ingresos por tasas son un total de 6 millones de euros. Además hizo referencia a los 9,4 millones de la participación en los ingresos del Estado - “que medraron un 14 %”- y a las transferencias de la Xunta - “que non subiron pese ás dificultades”- y que son 1.163.000 euros.





El Presupuesto se debatirá en un pleno extraordinario a principios de marzo después de que el equipo de gobierno se lo presentase ayer por la tarde a los portavoces de la oposición.