Una gran mayoría de las víctimas de violencia machista del partido de Vilagarcía optan por no declarar

Vilagarcía es uno de los partidos judiciales de la provincia de Pontevedra en el que menos víctimas se acogen a la dispensa de la obligación de declarar. De hecho, durante 2020, ninguna de las mujeres optó por esta posibilidad. Así se desprende del Plan de Igualdade elaborado por Apaioga para el Concello de Vilagarcía, que en sus últimas páginas hace un repaso por los datos de violencia machista de los últimos quince años (2004-2020).





Indican desde la asociación las dificultades con las que se encuentran a la hora de hacer este estudio. La primera, que los datos son extraídos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y del Consejo General del Poder Judicial y que, por tanto, vienen detallados por partidos y no por municipios.

Cabe recordar que el partido judicial de Vilagarcía incluye también a Catoira, A Illa y Vilanova. Además, desde Apaioga inciden en las deficiencias de los datos oficiales, como el hecho de que las víctimas mortales no recogen a las “que se suicidan entendendo que esta é a única saída a súa situación, non os e as menores asasinadas como estratexia de castigo do maltratador nin a terceiras persoas que fosen asasinadas por ter relación coa muller vítima”.





En estos dos últimos casos se situarían el crimen de las niñas Amaya y Candela, en Moraña, y el triple crimen de Valga, ambos pertenecientes al partido judicial de Caldas.





Menos órdenes de protección

En cuanto a los datos del partido de Vilagarcía, la memoria señala una evolución muy desigual, con diferencias abismales de un año a otro en cuanto a denuncias o incluso órdenes de protección. Así, durante el año 2012 se vivió una subida, seguida de tres ejercicios de fuerte descenso en las denuncias, especialmente significativo en 2015, cuando solo 47 mujeres se presentaron en los juzgados como víctimas de violencia de género.





“Nos últimos dez anos obsérvase unha alta variabilidade no número de denuncias do partido social, con diferencias de ata o cincuenta por cento dun ano a outro”, señalan desde Apaioga.





La media anual de denuncias es de 115, teniendo en cuenta las variaciones mencionadas. Un dato vinculado, es el de las personas que se acogen a la dispensa de la obligación a declarar, siendo uno de los partidos judiciales donde menos casos se registran de este tipo. De hecho, en 2020 no hubo ninguno.





En cuanto a las órdenes de protección, se detecta un descenso de las concedidas en los últimos diez años, siendo especialmente relevante la bajada que se produce en el año 2020. Además, Apaioga destaca que la ratio entre las órdenes de protección adoptadas en el partido judicial de Vilagarcía, en relación al número de denuncias presentadas, es la más baja de todos los de la provincia de Pontevedra. Por último, otra de las conclusiones del estudio es que el sobreseimiento provisional es la forma más frecuente de terminación, con un 52,5 por ciento, seguido de la elevación al órgano competente (15,1) y la sentencia condenatoria (14,4 por ciento).