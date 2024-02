El Hospital de Día de O Salnés ahorró cerca de 3.000 desplazamientos en 2023

En el Hospital de Día de Rubiáns, la actividad comienza temprano, en cuanto llegan los tratamientos que se preparan en Pontevedra. “La media depende mucho del día, puede haber un día 16 y otro ocho”, explica Sonia Fons, supervisora del servicio oncohematológico, de radiodiagnóstico y del equipo de continuidad de cuidados de psiquiatría.

Son tratamientos que llevan entre cinco horas y cinco horas y media. “Más aquí no podemos estar porque no es de tarde”, apunta Fons. Por tanto, los pacientes, que “ya llegan cansados”, se someten a un gran esfuerzo. Por ello, explica Concepción Abellás, directora de Enfermería, la comodidad es esencial.

“El bienestar del paciente es esencial. Las instalaciones son de lujo, con una sala luminoso. Vienen con sus tablets, sus libros...”, explica Abellás.

Evitar desplazamientos es otro de los objetivos que se buscó con este servicio. “No es lo mismo tardar diez minutos en llegar que media hora”, apunta Pol.

Y, además, en Rubiáns se encuentran a sus enfermeras de “referencia”. Es algo de importancia no solo para los pacientes, sino también para las familias. “Es una relación muy directa y dependiente de las enfermeras del Hospital. Hay dos fijas y alguna más, pero tienen que estar preparadas para esto. La confianza es muy importante, así como contar con un punto de referencia al cual dirigirte en caso de dudas”, incide Pol. Y es que la educación para la salud y los consejos que imparten las profesionales son otra parte del trabajo. “Estamos también para resolver las dudas de los familiares”, señala Fons. Preocupaciones que suelen tener que ver con los efectos secundarios. “Tienen náuseas, no tienen ganas de comer”, describe la supervisora del Hospital de Día. Por ello, las enfermeras realizan también un importante trabajo de acompañamiento nutricional. “Y emocional”, añade Abellás.

Para ello, la formación es continua en el personal del Hospital do Salnés “Hace unos meses estuvieron en un curso de Punción media en ecografía”, explica Pol. Y es que los tratamientos oncológicos son muy agresivos con las venas, por lo que a veces se complican las punciones.

“Cada día hay más estudios que permiten acceder a través de ecógrafos, lo que es más fácil para paciente y para profesional. Pero requiere una formación específica”, señala Concepción Abellás.