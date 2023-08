La huelga de la basura, una incógnita hasta el último momento

La huelga en el servicio de recogida de basura y de limpieza viaria sigue siendo una amenaza. Está convocada para esta misma noche, a partir de las once. Para unas horas antes está convocada una reunión entre Urbaser y los representantes sindicales. Es el último cartucho para evitar un paro que azotaría a un servicio vital en plenas fiestas de San Roque, y en el mes más concurrido del año.



Un palo para la hostelería, el comercio y la propia ciudadanía, que llevó al alcalde, Alberto Varela, a mediar para adelantar las negociaciones. En principio, la primera reunión estaba fijada para el día 17, pero finalmente la empresa aceptó adelantarlas para el lunes pasado.



No sirvió de mucho este primer encuentro, ya que Urbaser continuó sin presentar una propuesta por escrito, sobre la que empezar las negociaciones. Los trabajadores llevan con el salario congelado desde 2021, cuando firmaron un convenio “a todo correr” para que se pudiera elaborar el pliego de condiciones del concurso que finalmente ganó Urbaser.



La negociación de un convenio que recogiese el incremento salarial acorde al IPC ya estaba sobre la mesa en el momento de la adjudicación. Los trabajadores no están dispuestos a esperar hasta 2025 y señalan que, en estos momentos, la pérdida del poder adquisitivo es ya del 13,5 por ciento. No es la cuestión salarial lo único que está sobre la mesa, sino también medidas de conciliación. En este sentido, los trabajadores demandan una reorganización de los cuadrantes, que no implicaría reducción de la jornada, para poder librar dos domingos más al mes.



Antes de la reunión de esta tarde, los trabajadores mantuvieron ayer una asamblea en la que establecer los pasos a dar en esta negociación, que debe ser ya decisiva, debido al escaso margen temporal con el que cuentan para evitar la huelga.