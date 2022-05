Un informe técnico propone excluir a cuatro de las firmas que aspiran a construir la biblioteca

Un informe del arquitecto municipal propone excluir del concurso para la construcción de la nueva biblioteca a cuatro de las empresas participantes. Se trata, precisamente, de las cuatro ofertas más ventajosas en términos estrictamente económicos, ya que supondría una menor inversión.





Sin embargo, es precisamente por esto, por presentar presupuestos demasiados baratos, por lo que el arquitecto municipal ya hizo un primer informe en el que advertía de “bajas anormales”. En base a dicho primer informe, se solicitó a dichas empresas que presentaran una justificación de las ofertas finales.





Los informes analizados por el técnico del Concello no disipan las dudas. En el primero de los casos, que presenta una desviación del precio medio superior a ocho puntos, la empresa señala que dispone de medios humanos y técnicos suficientes y que su propuesta fue realizada “estudando en profundidade os traballos a realizar”, pero el arquitecto incide en que “tal afirmación non ven respaldada en ningún documento nin orzamento alternativo”. En cuanto al segundo de los aspirantes, el técnico municipal apunta que presenta “un breve escrito” y que no aporta documentación justificativa.





Más curioso es el tercero de los casos, que asegura disponer de una cartera de proveedores “en toda la geografía asturiana”, lo que lleva al arquitecto a concluir que se trata de “un documento estándar, sen aplicación específica á licitación en curso”. Por último, el cuarto de los licitadores señala que su oferta puede ser cumplida en el plazo, aportando como único aval su “seriedade e solvencia”. A este respecto, el informe del arquitecto municipal destaca que “non se achega orzamento alternativo nin estudio de prezos descompostos, pero si recoñecen que reducen o beneficio industrial ao cinco por cento así como os gastos xerais ao 7,83 %”.





Vistos todos los casos, el arquitecto municipal propone desestimar la justificación de valores desproporcionados presentadas por los cuatro licitadores. Será ahora el órgano de contratación el que debe tener en cuenta este informe cuando adopte un acuerdo sobre la adjudicación. Una quinta empresa, que también incurría en “baja anormal”, no presentó justificación, por lo que se entiende como autoexcluida del proceso.





Céntrico edificio

La siguiente oferta más barata sería de 1,362.203,48 euros. Sería casi medio millón de euros inferior al precio de salida y presentaría un 0,91 por ciento de desviación de la media, pero entraría dentro de los parámetros considerados anormalmente bajos, en base a los criterios establecidos por el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La construcción de una nueva biblioteca se llevará a cabo en la sede del antiguo Casino, en Castelao. Sobre una superficie que suma unos 1.500 metros cuadrados, contando los 200 de terrazas y patios. El local se remodelará y se adaptará a la normativa de accesibilidad.