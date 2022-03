Iniciativas industriales acaban en Portugal por falta de suelo en O Salnés

La escasez de suelo a un precio razonable, pero también ciertas carencias de los polígonos de la zona, llevan a proyectos industriales locales a acabar en otros puntos del entorno, como Pontevedra, pero también fuera de Galicia e incluso en Portugal. Así lo denuncian, frustrados, desde AJE, que ve como emprendedores con intención de sacar adelante proyectos en su entorno tienen que acabar haciendo las maletas.





“Hay proyectos muy potentes que no encuentran una nave con un precio adecuado y que no se adaptan a sus necesidades, ya sea porque no tienen una potencia adecuada o internet a alta velocidad”, asegura Jesús Rey, presidente del colectivo.





No es el único que hace hincapié en la cuestión de las comunicaciones. Miguel Ángel García Miguéns, de Kemegal, explica que si hace unos años se acabó el problema de la mala conexión a internet fue porque una de las empresas más grandes de O Pousadoiro se encargó de poner fibra “y de eso nos beneficiamos todos”.





“Es una pena que entre todos no hagamos presión para contar con instalaciones que tengan servicios y suministros”, señala Rey, que indica que los proyectos más pequeños no tienen problemas para triunfar en O Salnés y Ulla- Umia, pero sí aquellos que precisan de más suelo y de más potencia.





Precisamente el tema eléctrico es uno de los problemas que ya se achacó más de una vez al polígono de O Pousadoiro. Una de las empresas que, en su día, denunció que no había la potencia adecuada para ampliar allí sus instalaciones fue Fundiciones Rey.





Pero AJE advierte de que no se trata de un problema aislado. “Si le pasa a empresas con una trayectoria consolidada, imagínate a emprendedores...”, explica Rey, que colaboró con uno de sus socios para que pudiese quedarse en la comarca, pero al final no fue posible. “Es realmente increíble”, lamenta el portavoz de los jóvenes empresarios.





A este respecto, desde Naturgy dicen desconocer que exista ningún problema con la potencia eléctrica en el polígono de O Pousadoiro. La compañía incide en que “se encuentra bien dimensionada” y cuenta con varios centros de transformación, alimentándose por una línea media de tensión propia.





“Actualmente no constan solicitudes de ampliación de potencia. En todo caso se estudiará cualquier aumento de potencia que llegue a la distribuidora”, apuntan fuentes de Naturgy.





Falta de limpieza

Jesús Rey también indica otros problemas en polígonos de la zona de Ulla- Umia, como que se encuentran todavía pendientes de regularización o, directamente, funcionan como tal pero las naves no tienen licencia de apertura.





En cuanto a O Pousadoiro, García Miguéns lamenta la falta de limpieza. "Las calles que están más a la vista sí que limpian de vez en cuando, pero no el resto", señala el empresario. De esta manera, la zona se encuentra rodeada de vegetación seca y el fundador de Kemegal recuerda que no es la primera vez que hay un incendio cerca. "Las llamas las tuvimos a un metro de la nave", recuerda García Miguéns sobre el fuego del verano de 2016.