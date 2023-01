Los interrogantes en las candidaturas del Bloque en Arousa

A escasos cinco meses para la celebración de las elecciones municipales de mayo todavía quedan muchas incógnitas e interrogantes en las candidaturas del BNG en el sur de la Ría de Arousa. Aunque desde la organización apuntan que todo está encauzado lo cierto es que nada se sabe de quién va a liderar su lista en enclaves estratégicos como Vilagarcía. Tras la marcha a mitad de mandato de Lucía César Veloso que Xosé Lois Leirós (portavoz actual) vaya a ser candidato no parece probable. La formación nacionalista estaría detrás de una mujer, conscientes de que si Varela pierde la mayoría son sus socios naturales a la hora de pactar o llegar a acuerdos. En todo caso –al menos de momento– nada ha trascendido. Lo mismo en Vilanova. La actual portavoz, Noelia Valle, anunciaba hace unas semanas que no repetirá y desde la agrupación local reconocían dificultades para encontrar un sustituto para liderar su proyecto en una plaza difícil para los nacionalistas. No tan complicada –en todo caso– como Ribadumia, en donde el Bloque no tiene representación en la Corporación actual y en donde no se ha presentado tampoco candidato. Eso sí, no hace mucho que tanto la diputada Montse Prado como el responsable comarcal del BNG, Manuel Domínguez, aseguraban que su idea era presentar listas en todos los concellos. En A Illa ellos mismos señalaban a David Mochales al frente de su candidatura, como ya ocurrió hace cuatro años. En Meaño (donde los nacionalistas tampoco tienen representación en la Corporación) y Sanxenxo la incógnita –sin embargo– ya está resuelta desde hace meses. En tierras meañesas Diego Rosal buscará su hueco en la Corporación, mientras que en la localidad sanxenxina la marcha de Sandra Fernández dejó ya designado a Francisco Leiro. En O Grove, por su parte la plaza nacionalista la ocupa David Torres Mascato, mientras que en Meis lo hace Xoán Manuel Vázquez.



En Ulla-Umia



A juzgar por los ritmos que se han venido dando en las últimas semanas el Bloque parece que ha preferido desvelar las incógnitas antes en la comarca de Ulla-Umia. De hecho anunciaba el cambio de Cecilia Tarela por Maite Tocino, en Pontecesures, una de esas plazas en las que todos los votos deciden gobiernos y en donde todo puede pasar en mayo. En Catoira también ratificaron a Xoán Castaño, que volverá a enfrentarse a Alberto García y a Iván Caamaño en unos comicios en los que las apuestas valen oro en la localidad vikinga tras un mandato en el que ocurrió de todo. En Cuntis será Natalia Camiña la que intentará entrar en la Corporación y en Caldas todo apunta a que repetirá Manuel Fariña, aunque sin confirmación oficial. En Moraña repetirá Marcos Suárez, mientras que en Portas nada se ha notificado al respecto. También hay dudas en Valga, en donde tampoco ha trascendido de forma oficial si los nacionalistas logrará esta vez configurar candidatura.