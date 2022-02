El joven Raúl Santamaría entra en las quinielas para ser el candidato del PP

El presidente de Nuevas Generaciones, Raúl Santamaría, entra en las quinielas para ser el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones municipales. Se trata de una opción muy bien vista por la dirección provincial, que hace tiempo que está buscando una “cara nueva” para hacer frente a los de Alberto Varela.





Por el momento, no está decidido qué puesto ocupará el joven conservador en la lista del PP, pero será sin duda uno de los de salida. A día de hoy, de hecho, la balanza se inclina a que sea él el número uno de la formación. Una decisión que también cuenta con apoyos en la agrupación local, frente a otras propuestas que no cuajaron, con personas no tan vinculadas a Vilagarcía. Otro nombre de peso en las quinielas es el de Elena Suárez, diputada y concejala de Deportes y Servizos Sociales durante el mandato de Tomás Fole.





Raul Santamaría saltó al primer plano en noviembre de 2018, cuando su candidatura fue la única que se presentó a presidir Nuevas Generaciones. En el acto de proclamación, contó con la presencia de altos cargos del partido, como Andrea Levy o Alfonso Rueda. Por entonces, no hacía mucho que había alcanzado la mayoría de edad y en su discurso apeló a una forma de hacer política más próxima a los vecinos, mientras criticaba el “absoluto abandono” de la juventud por parte del gobierno de Varela. Fue elegido para reforzar la actividad de Nuevas Generaciones, que se encontraba paralizada y que experimentó un empujón en esta etapa. De hecho, durante estos años Santamaría González fue dando pasos a nivel orgánico. Recientemente, acaba de ser elegido como miembro de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia.





Próximos movimientos

Aunque Raul Santamaría fue de doce en la lista del Partido Popular, está previsto que entre a formar parte próximamente del grupo municipal, debido a la marcha de dos de sus actuales concejales. Aunque desde la formación inciden en que se trata de una marcha voluntaria, por motivos laborales, lo cierto es que sin duda servirá como plataforma y para que Santamaría pueda “rodar” en el debate municipal. Servirá, también, para que los votantes vayan familiarizándose con una cara que ya habrán visto, eso sí, en algún que otro concurso televisivo, otra de las facetas de esta joven promesa de la política local.