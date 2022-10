Lluvia de incomodidades en O Salnés

El temporal que azotó la comarca durante la noche y también por la mañana dejó un reguero de incidencias, siendo Vilagarcía y Cambados los concellos más afectados. Carreteras cortadas y resbaladizas, árboles derribados, arquetas desbordadas o contenedores movidos fueron las estampas de una mañana en la que los servicios de emergencia redoblaron los esfuerzos. La tormenta y las fuertes lluvias, unidas al fuerte viento registrado, provocaron un fuerte susto en una vivienda de Carril y acabaron con un magnolio de grandes dimensiones que, realmente, ya estaba sentenciado.





Fue sobre las cinco de la mañana y el estruendo fue tan grande que despertó a toda la casa. El árbol se cayó sobre un coche y sobre un camelio, afectando al tendido eléctrico y de telefonía. La vivienda se encuentra en un callejón que da al paseo marítimo y donde se crea una especie de embudo, potenciando el efecto del viento.





El árbol tenía fecha para ser talado, el 5 de noviembre, pero se adelantó el temporal. Hasta allí se desplazó, ya de madrugada, personal de Emerxencias, que por la mañana completó la retirada.

























Dos coches bloqueados

Sin salir de Carril, se produjo otra de las incidencias que ya comienzan a ser costumbre: La inundación de Rosalía de Castro. Las lluvias torrenciales, explican fuentes municipales, comenzaron a las cinco de la mañana, anegando buena parte de la avenida, especialmente a la altura de la playa de A Compostela, donde el agua acumulada alcanzó tal nivel que llegó a bloquear un par de vehículos que circulaban por la zona y que tuvieron que llamar a la grúa.





La Policía Local decidió cortar la carretera durante dos horas (entre las seis y las ocho de la mañana) entre la rotonda de O Ramal y la de Carril, poniendo a agentes en las intersecciones de San José y de Trabanca Sardiñeira, así como a O Salgueiral, para desviar a los conductores por la circunvalación norte.





Arquetas y bolsas de agua

Además, el personal de Emerxencias de Vilagarcía también hizo labores de colocación de arquetas levantadas en diferentes vías y trató de aliviar las bolsas de agua registradas en O Montiño (Cea) y en la Avenida Valle- Inclán. Otro problema que reaparece, de un tiempo a esta parte, cada vez que llueve con un poco de fuerza, tiene desesperados a los vecinos de Guillán. Y es que desde que una plantación de albariño se puso en marcha en una zona del alto de la zona, las escorrentías de la finca bajan con la fuerza de un río hacia la zona de viviendas, anegando de barro tanto casas, como viales, fuentes e incluso el lavadero.





En Cambados, los operarios baldearon la explanada de delante de la Praza de Abastos, completamente inundada de barro. Además, el hundimiento de tierras del monte de A Pastora fue a parar a delante de las ruinas de Santa Mariña. Emerxencia cambadés retiró contenedores, ramas, colocó alcantarillas y limpió arquetas por bolsas de agua en la Praza do Concello, Cuatro Caminos, Praza de Abastos (donde se cortó un carril de circulación), en Ribera de Fefiñáns y en la Avenida de Vilagarcía, a la altura del aparcamiento del Rosita.





Un problema que se repite

Además, las lluvias de la pasada noche también inundaron la Casa del Mar de Cambados, un problema que, inciden jubilados y COncello, ya debería estar resuelto a estas alturas. De hecho, las obras tendrían que haberse llevado a cabo durante el pasado verano, pero no fue así. La preocupación es total, ya que para ejecutarlas en lo que queda año el ISM tendría que haber solicitado una prórroga que, confirman desde la administración municipal, no se pidió. “Vemos que é unha cuestión de falta de interese, que non o ven como unha prioridade”, lamenta el edil Tino Cordal. “É insalubre”, destacó la presidenta de los jubilados Ramona Mosteiro, que destacó la humedad y el olor. “Agora que as administracións din que pensan tanto nas persoas maiores, que o ocio é tan importante e que pode afectar á saúde mental, hai persoas quexa non queren ir ao salón”, señala Mosteiro.