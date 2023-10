López garantiza que la Diputación reforzará las inversiones destinadas a los concellos

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, mantuvo su primera reunión institucional con el alcalde, Alberto Varela, con el que se comprometió a reforzar el apoyo económico que la administración provincial tiene con los concellos. Eso sí, el conservador no se pronunció sobre los criterios que la actual Diputación seguirá o si estos serán los mismos que los del Plan Concellos del anterior ejecutivo. Eso sí, aclaró e insistió en que su intención no es “impoñer nada”, dando a entender que serán los propios ayuntamientos los encargados de elegir qué obras ejecutar con los fondos provinciales que les correspondan. “Eu fun alcalde e son municipalista e trasmitínlle a Varela a tranquilidade de que a Deputación vai reforzar o seu investimento nos concellos da provincia”, resaltó. De hecho hizo hincapié en que en estos momentos están “traballando na elaboración dos orzamentos do ano 2024 e será a folla de ruta na que se vai a plasmar ese reforzo e esa colaboración”.



Luis López incidió en que “o que garantizamos é colaboración e lealdade institucional máxima. Para nós todos os concellos son importantes para configurar a provincia e Vilagarcía dentro dela xoga un papel clave”.



Por su parte el regidor socialista, Alberto Varela, agradeció que una de las primeras visitas institucionales de López desde que ocupó su cargo fuese a Vilagarcía. El alcalde indicó en que el encuentro se hizo un repaso de las obras que se ejecutaron en la ciudad con cargo a fondos de la Diputación y matizó –como ya hizo en más de una ocasión a lo largo de los últimos meses– que “ao longo destes oito anos que levo como alcalde o apoio da Deputación de Pontevedra foi fundamental para esta cidade e permitiu facer investimentos moi importantes”.



Insistió en que “a Deputación é un aliado fundamental deste Concello” y le pidió al presidente conservador que “temos que traballar nesta liña, tal e como foi durante estes anos nos que contamos cunha liña estable e obxectiva para tamén facer as nosas planificacións”. Haciendo referencia expresa al trabajo del bipartito PSOE y BNG al frente de la administración provincial y a su Plan Concellos. “O que lle pedín ao presidente é que os concellos poidamos saber con tempo suficiente con que fondos podemos contar, que sexa unha financiación estable que nos permita planificar cales van a ser os investimentos prioritarios que hai que facer nesta cidade”, aclaró al mismo tiempo que insistía en la importancia de que los gobiernos locales tengan libertad para elegir sus proyectos.



Los bomberos y el asilo

Varela aprovechó la presencia del presidente de la Diputación para solicitarle que trabaje para que se solucione cuanto antes el conflicto laboral que hay en los parques de bomberos comarcales y que –como es el caso del de Vilagarcía y del de Ribadumia– a veces deja sin efectivos a las dos sedes. Las reivindicaciones de la plantilla de este servicio se remontan ya a hace años sin que haya una solución que los satisfaga. En cuanto al asilo de Cambados el presidente mantiene la misma postura sobre la propuesta informal del Concello sobre la compra del asilo. “Cando haxa unha proposta en firme, falarase”, indicó.