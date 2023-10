Luis Rosales | “Sen máis orzamento o Curtas corre o risco de desaparecer”

A súa paixón é o cinema en todas as súas vertentes e así o transmite ano a ano na organización do Curtas, Festival do Imaxinario, unha cita cultural que xa é referente máis aló das fronteiras de Vilagarcía e que suma adeptos ás súas filas edición tras edición. O director do certame, Luis Rosales, fálanos de presente e, sobre todo, dos retos do futuro.

Pódese dicir que o Curtas xa é cada vez menos exclusivo de Vilagarcía e máis aberto a todo o mundo...

Si, nas últimas edicións detectamos que vén xente doutras cidades e incluso doutras comunidades autónomas. A clave é que facemos un festival moi familiar e o fantástico, a verdade, tira moito.

E tiran moito as exposicións, este ano con Indiana Jones, pero xa pasou polo Curtas o universo Harry Potter, os Gremlins... É difícil conseguir esas pezas?

Pois depende do ano. Pode pasar que xusto hai unha exposición itinerante en España e que che encaixa. Por exemplo a de Gremlins foi moito máis complexa, porque viñeron pezas de diferentes puntos da Península.

Que resposta recibe por parte dos espectadores? Que piden?

Piden de todo. Dende temáticas como poden ser Astérix, dinosaurios ou que convidemos como, por exemplo, aos rapaces de Stranger Things. Tamén que traiamos a realizadores italianos que é imposible, porque algúns teñen 90 anos. Ogallá isto medrase e conseguiramos máis financiación, pública e privada, porque co orzamento que temos está todo moi restrinxido.

Vamos, que o orzamento é un obstáculo importante á hora de medrar para este festival...

Claramente. Aquí todos somos voluntarios, ninguén cobra e, polo tanto, todo se fai no tempo libre dispoñible. O orzamento que temos non chega aos 75.000 euros e non é fácil conseguir financiación privada, que en parte sería un bo camiño. O que está claro é que fai falla que entren máis cartos para que isto poida medrar. Por exemplo este ano traer a exposición de Indiana Jones non permitiu traer a ningún convidado de Estados Unidos. Hai que ser claros. Estamos nun momento complicado. Ou isto se estanca ou directamente desaparecemos. O risco de facer as cousas dende o voluntariado é que ás veces a xente non ten dispoñibilidade. O certo é que o festival estaba aí antes ca nós. Non me gustaría que desaparecese e non creo que vaia a pasar, uns marcharemos e virán outros. Pero o que é evidente é que hai que paliar a situación do voluntariado.

Traer convidados é un dos principais reclamos para o público, entón.

Si, os convidados funcionan moi ben. O tema é que nós non pagamos caché, si desprazamento e aloxamento e dietas, pero non caché. Polo tanto se queres traer a alguén específico ten que cadrar que xusto estea libre a semana do festival e non é fácil. Eu levo anos detrás de Guillermo del Toro ou, por exemplo, de Bayona. Ambos están rodando. Tamén doutros nomes como Álex de la Iglesia ou Santiago Segura. O complicado é que todas as axendas cadren.

Unha das novidades deste ano é a cea temática sobre “El Exorcista”.

Si, imos probar e a nosa idea é poder continuar nesa senda, ir transformando a experiencia. Por exemplo se un ano é dedicado á ciencia fición facer un menú que comen os astronautas. Algo que sexa tamén didáctico.