La Mancomunidade y Cambados apoyan a Vilagarcía en la busca de aparcamiento para el Hospital do Salnés

La postura de la Mancomunidade do Salnés con respecto al aparcamiento del Hospital es de apoyo a la demanda de Vilagarcía. “Eu comparto a valoración do gobernno local vilagarcián sobre que debe ser a Xunta quen ten que velar por este servicio”, asegura la presidenta del organismo comarcal, Marta Giráldez.



Como la administración autonómica no dio muestras nunca de querer asumir esta cuestión, Giráldez tiene claro que “Vilagarcía non ten por que asumir en solitario un servizo que é para máis municipios”.



No es el caso de Meis, concello que gobierna la socialista. Pero los vecinos de Catoira, Vilanova, Ribadumia, A Illa y Cambados sí que acuden al Hospital do Salnés. Precisamente el alcalde del municipio albariño, Samuel Lago, también se manifestó a favor de apoyar a Vilagarcía en esta cuestión. “É un asunto que xa se abordou, de maneira informal, na Mancomunidade, pero que finalmente non se levou adiante. Pero sempre houbo comprensión e entendemento, por parte de todos, de que se trata dun servizo comarcal”, asegura el regidor cambadés.



Lago, no obstante, también piensa que debería ser Sanidade quien solvente esta cuestión. “Non sendo así, por parte de Cambados si que estaría disposto a aportar” para que el Hospital cuente con un aparcamiento, a través de la Mancomunidade.

Giráldez explicó que el asunto sí llegó a abordarse y que incluso se reunió con representantes de la empresa propietaria de estos terrenos, ahora en litigio, pero “había tamén outros asuntos urxentes” y no se llegó a una solución. “A Xunta tampouco fixo nada por mediar”, apuntó la presidenta de la Mancomunidade.



La negativa a asumir esta cuestión desde un punto de vista comarcal llega de la mano de Gonzalo Durán, alcalde conservador de Vilanova.



“Es un aparcamiento municipal de Vilagarcía. Le reclaman a Vilagarcía y el convenio lo hizo Vilagarcía. Cuando las cosas le van mal...”, señala el regidor popular, que señala en cuanto a Varela que “él sabrá lo qué hizo y por qué lo hizo. Cuando vendieron el acuerdo de cesión no vinieron a llamarnos”. Durán, por su parte, no cree que exista un problema de falta de aparcamientos en el centro de Ande.



Críticas de Esquerda Unida

El problema del aparcamiento del Hospital volvió al primer plano ante una denuncia del Grupo de Empresas Rey, titulares del estacionamiento gratuito, al Concello de Vilagarcía. Le reclaman que desaloje la parcela y el pago de 292.505 euros, en cumplimiento, dicen, de la cláusula penal del acuerdo de cesión. Ravella, que defiende que Vilagarcía fue el único municipio que trató de dar este servicio al Hospital, señala que los dueños podrían haber recuperado la parcela, una vez finalizado el acuerdo, sin necesidad de actuación municipal alguna.



El portavoz de Esquerda Unida en Vilagarcía, Juan Fajardo, cree sin embargo que “a falta de traballo do gobierno local vai supoñer un sablazo para as arcas municipais” y se pregunta “como é posible que leven anos sen resolver este asunto coa empresa propietaria dos terreos, antes de chegar ao xulgado”, lo que le parece “inaceptable”. También critica a la Xunta., a la que acusa de “falta de planificación” por construir un Hospital sin aparcamiento. “Esperemos que non pase o mesmo co centro de saúde”, dice Fajardo, que insta a tomar nota para los estacionamientos disuasorios