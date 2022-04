Mané Calvo | “La senda es que todos estemos dentro de la DOP. Estar fuera no tiene sentido”

Mané Calvo desembarca en la presidencia del Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia asegurando que es un hombre de “acuerdos y de concordia”. Se declara un férreo defensor del molusco cultivado en Galicia y entre sus retos está el de darle el valor que merece en todos los eslabones de la cadena antes de llegar al consumidor final.



¿Por qué ha dado el paso para ser presidente del Consello?

Pues básicamente porque me lo pidieron y para mí es un orgullo tremendo. Mi trayectoria siempre ha sido la de buscar una concordia y la de intentar acuerdos. Siempre he sido defensor del mejillón de Galicia y cuando varias personas me dijeron que si me presentaba me iban a apoyar pues me lo planteé. Me lo tomo como un servicio a mi tierra e intentar poner mi granito de arena para hacer más importante y más fuerte la DOP y a quien representa.



Usted es del sector de la industria. ¿No hubo cierto resquemor por parte de los productores?

A mí nadie me trasladó ningún problema. Lo que sí me llegó es que tenían dudas lógicas y absolutamente normales sobre si yo iba a tener disponibilidad de tiempo para atender a la DOP como lo merece. Yo ya trasladé que sí, que yo tengo que viajar mucho, pero cuando asumo un compromiso lo asumo con seriedad y me he comprometido al máximo. De esta cadena formamos parte varios eslabones y tiene la máxima lógica que la presidencia vaya saltando de unos a otros.



Habló usted el primer día de un modelo continuista...

Yo no vengo aquí a romper platos ni a cambiar de forma radical la manera de hacer. Yo no dejo de ser un representante social de un montón de gente que está alrededor del mejillón. Hay un plan trazado y a ello me voy a dedicar.



Durante años el Consello también fue un foco de discrepancias. ¿Cree que puede cambiar eso?

Yo me voy a esforzar lo máximo que pueda en esa labor de consenso, unión, limar asperezas... frases tan manidas, pero que son tan ciertas como “Juntos somos mejores” y “más fuertes”. Convencer a todos los sectores que a veces hay que renunciar a pequeñas batallas -a las que no les quito razón- para intentar ver más allá de pequeñas disputas.



Su empresa Calvo siempre ha enlatado mejillón de Galicia, pero es cierto que hay muchas otras del sector que se muestran reticentes a ello... ¿Qué camino queda por hacer ahí?

El camino es que todos estén y que el sector esté unido en la DOP. No tiene sentido estar fuera. Yo me voy a esforzar para que los que todavía no están formen parte de este gran proyecto y gran idea. Hoy en día yo creo que poco a poco, y cada vez más de todos los sectores, están llegando a la DOP y mi sueño es que el día que salga por la puerta poder decir que el sector está cien por cien unido.



¿Cuáles son esos retos en los que hay que centrar esfuerzos?

Primero apostar por el fortalecimiento de nuestro sello y nuestra promoción. Tenemos que convencer al consumidor final a través de la gran distribución de que comprar mejillón de Galicia es mejor que el de otro sitio. Al final hay pocas cosas más gallegas que el mejillón. Lo tenemos todo para triunfar y son muy optimista al respecto. Hay palancas suficientes para conseguir unos fondos que nos ayuden a promocionar nuestro mejillón. También conseguir incorporar más bateeiros, más depuradores... reforzar el etiquetado, porque es una garantía y es el elemento diferenciador. Otro elemento también es el I+D+I. Necesitamos saber cuales son los problemas que afectan al mejillón y solucionarlos.



Es curioso que, por ejemplo, en la DO Rías Baixas casi todos los produtores están dentro y sin embargo la gente del mar...

Para mí la DO Rías Baixas que admiro, es de mi tierra, y me parece maravillosa es un espejo en el que mirarnos. Tenemos que trabajar, tenemos que unirnos. Es fundamental juntarse por un objetivo común. Tendremos que llenarnos de paciencia para llegar a acuerdos y habrá que renunciar a ciertas cosas por un objetivo superior.