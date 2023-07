Manuel García | “A nosa intención é ampliar en 1.200 metros cadrados as instalacións de Bamio a curto prazo”

Manuel Gómez presume de ser un xubilado activo e na súa cabeza están toda a historia de Thune Eureka dende antes dos seus inicios en Bamio e toda unha retahíla de anécdotas que conta con gracia e sempre coa súa mellor sonrisa. A factoría acaba de cumprir 50 anos en Vilagarcía e a súa alma mater fala de pasado, presente e futuro da mesma.

Para entender como desembarcou Thune Eureka en Bamio hai que viaxar no tempo a Noruega. Como foron eses inicios?

Pois todo empezou no ano 1815 cun home que montou unha ferretería con catro empregados e que empezou a traballar. Foi para arriba ata chegar a montar unha empresa impresionante en Noruega a finais do 1800 principios do 1900. Chegou a facerse moi coñecido por facer locomotoras de tren, dado que só había dous fabricantes en todo o país. Agora pensamos nun ferreiro e sorprendémonos que puidera chegar a iso, pero naquel momento un ferreiro xa era unha persoa que tiña unha forxa, xa contaba cuns coñecementos... Nalgún momento esa empresa comprouna Kuaerner xunto con outras e creou a marca Thune.

Aumentou pois a liña de produtos e clientes...

Si, xa tiña traxectoria polo tema das locomotoras e tamén facía conxeladores verticais de placas para barcos. Ademais contaba con certa reputación no mundo do papel. No 1896 empeza Eureka co mercado das bombas. Nalgún momento tamén a comprou Kuaerner e no ano 69 xuntáronse as dúas.

Foi aí cando xa se creou a fábrica de Bamio?

Creáronse dúas fábricas case de xeito paralelo. Unha en Bamio e outra en Noruega. Por que Bamio? Naquel momento era o proceso de industrialización de España e apostábase por polos de desenvolvemento. Bamio tiña unha boa posición, dado que era un término medio entre Vigo, Coruña e Ferrol –que era donde se facían os barcos grandes–. Nesta zona había facilidade para comprar terreos e unificar parcelas. Ademais hai que ter en conta que se falaba de que Vilagarcía ía contar co “súper puerto”. Finalmente foise para Bilbao, pero imaxino que esas hipóteses tamén foron fundamentais para vir para aquí.

A firma comezou en exclusiva con capital noruego, pero a partir de 1998 algo mudou...

Pois coma en todo, as empresas teñen os seus momentos. A matriz noruega empezou a ter problemas. Comprou unha empresa en Bilbao na que investiu unha importante cantidade e en Bamio, como eramos pequeniños, metéronnos nese mesmo grupo. A cousa non foi ben, éntrase nun proceso de suspensión de pagos e toman a decisión de que hai que vender. E que hai que vender Bamio porque non gana, pero tampouco perde.

Pensaron nalgún momento que a empresa ía pechar?

Pois cando dixemos que había que facer dous ERE a reacción primeira foi a de que iamos quebrar. Eu tiña claro que a empresa era viable, que había por diante un camiño. Difícil? Si, pero un camiño. A clave era afianzar clientes, pero facelo cando tes ao dono quebrado non é fácil. Eu naquel momento conseguín un grado de confianza cun dos responsables dunha das divisións da empresa noruega e iso fixo que lle permitiran darme produtos e eu seguir traballando. Ata que chegou o momento de comprar.

Foi o momento de dar o paso entón.

Si, empezou un proceso de negociación longo. Finalmente un grupo de persoas decidiu darlle para diante ao proxecto. O grupo adquiriu o 30 % e eu quedeime co resto. Non foi un camiño curto para chegar a ser independentes do que era Noruega, senón que foi un proceso duns 4 ou 5 anos que culminou no 2003.

A empresa funciona a día de hoxe e moi ben. Cales son as claves?

Pois só hai unha. Ter uns sindicatos e unha dirección razonables e todo o mundo a traballar. Sen esforzo non hai nada. Eu sempre aposto pola cultura do esforzo, sen el non hai nada.

A súa é unha empresa que segue apostando pola formación. É complicado atopar persoal cualificado?

Si, e é porque o sistema non está polo labor de formar xente. Por unha parte está a formación da universidade ou da FP e por outra a que adquires nas empresas. Nós unha persoa que vén algo formada tardamos dous anos para adaptala a unha das nosas máquinas. Para traballar como deus manda, cinco. Daí que penso que a lexislación debería mudar en cousas e facilitarnos ese proceso de formación ás empresas. Baixando os salarios? Non. Báixame os seguros sociais durante ese período. Eu non quero castigar ao traballador, pero tampouco quero ser eu o castigado.

Thune Eureka traballa con clientes de fóra. Non hai mercado en España para os seus produtos?

O noso mercado está fundamentalmente en Alemania e Noruega. Buscamos clientes con produtos compatibles co noso e, sobre todo, que sexan recurrentes. Non é que queiramos exportar, é que estamos obrigados a facelo polo tipo de produto que temos.

Hai pouco fixeron unha ampliación da factoría. Hai opcións de seguir medrando en Bamio?

Pensamos que si e a intención témola. De feito xa hai un arquitecto traballando nunha ampliación duns 1.200 metros cadrados. Sería a curto prazo, daquí ao ano que vén se as cousas van ben.

Implicará máis contratacións?

Nós sempre estamos contratando persoal e o noso é moi especializado. Agora adquirimos unha nova máquina para a que temos que formar xente e que poida estar operativa a finais de ano. Nós aportamos un empleo moi estable. Que pasa? Pois dígoo sempre, que a lexislación non atende as particularidades da industria do metal.

En que cuestións?

Por exemplo no da flexibilidade horaria, que en vez de ter que traballarse 8 horas poidan facelo (con descansos) 10 ou 12. O traballo das máquinas non é coma antes, non é tan físico. Agora a xente que as usa son programadores. E con isto non quero dicir que vaia a ter a xente traballando 24 horas. Non, non estou tolo. A min interésame coidar á miña xente, mimala, pero hai cousas que deberían mudar en función do sector.

Cales son os retos a conseguir nun futuro?

Os mercados evolucionan. O mercado das bombas morreu porque se foi para Singapur. Agora estamos entrando nun moito máis científico con cousas de tipo nuclear, tamén na minería ou en cousas para defensa. As empresas do noso nivel buscamos clientes por todo o mundo, dá igual donde. E aquí é necesario falar de ser persistente. Por exemplo estamos no mercado aeronáutico e non en España, senón en Alemania. Non foi fácil entrar, para nada, foi a base de insistir, de ter moitas portas pechadas e de volver a petar nelas. Esa é a nosa forma de traballar, a de buscar clientes e ser persistentes.