Mar recorda que os afectados polo paro no libre marisqueo poden pedir as axudas ata o 2 de xuño

A Consellería do Mar recorda que os afectados polo paro no libre marisqueo na Ría de Arousa poden pedir as axudas ata o 2 de xuño. O director xeral de Pesca, Antonio Basanta, recordou que o paro foi coordinado co propio sector como medida técnica de conservación e que conta cun orzamento de algo máis de catro millóns de euros. Basanta salientou que a previsión é a de que poidan acollerse ás axudas arredor de 420 embarcacións marisqueiras e uns 700 profesionais do sector. A axuda corresponderase cun período de 61 días hábiles de parada entre o 1 de febreiro e o 30 de abril deste ano garantíndose un mínimo diario de 100 euros para cada embarcación e un máximo de 50 euros por tripulante por cada xornada de inactividade.